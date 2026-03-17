Detajet e OnePlus Pad 3 Pro dalin në pah, tableti kompakt është gjithashtu në zhvillim
OnePlus pritet të prezantojë një variant Pro të Pad 3, i cili debutoi në qershor të vitit të kaluar.
Detajet rreth Pad 3 Pro tani janë shfaqur në internet, së bashku me një model të ri kompakt që ka të ngjarë të quhet Pad Mini, transmeton Telegrafi.
Informatori i njohur Digital Chat Station është rikthyer me detaje të reja rreth tabletëve të ardhshëm të OnePlus.
Në një postim në Weibo, informatori pohoi se OnePlus Pad 3 Pro do të ketë një ekran të personalizuar 13.2 inç dhe do të fuqizohet nga çipseti Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Thuhet gjithashtu se tableti do të ketë një bateri të madhe, së bashku me deri në 16 GB RAM LPDDR5X dhe deri në 512 GB hapësirë ruajtjeje UFS 4.1. Sipas informatorit, ai do të ofrohet në opsione ngjyrash jeshile dhe titan.
Për më tepër, informatori zbuloi se OnePlus po punon në një tablet kompakt me një ekran 8.8 inç, të fuqizuar nga çipseti Snapdragon 8 Gen 5 SoC.
Ky model pritet të ketë një ekran me dritë të butë dhe ka të ngjarë të zbulohet pas Pad 3 Pro. Mund të debutojë si OnePlus Pad Mini. /Telegrafi/