Detaje nga paraburgimi në New York - Maduro mbahet në një qeli prej 6 metrash katrorë
Paraburgimit në Brooklyn të New Yorkut, një nga objektet federale të paraburgimit në Shtetet e Bashkuara.
Sipas raportimeve, ai ndodhet në një qeli shumë të vogël, me përmasa rreth 3 metra me 2 metra, e pajisur vetëm me gjërat bazë: një shtrat metalik të thjeshtë, një tualet dhe një dritare të vogël që lejon shumë pak dritë natyrale.
Burimet thonë se Maduro kalon pjesën më të madhe të kohës i vetëm brenda kësaj qelie, pa kontakt të drejtpërdrejtë me të burgosur të tjerë.
Rregullat e sigurisë parashikojnë që ai të lejohet të dalë nga qelia vetëm tre herë në javë, dhe atëherë vetëm për një orë, gjithmonë nën mbikëqyrjen e rojeve të sigurisë.
Sipas disa raportimeve jozyrtare nga brenda institucionit, gjatë natës ai shpesh bërtet dhe reagon me nervozizëm, duke pretenduar se është rrëmbyer dhe se po mbahet padrejtësisht.
Disa herë ai është dëgjuar duke bërtitur me zë të lartë “Unë jam presidenti i Venezuelës!”, duke këmbëngulur se ende e konsideron veten udhëheqësin legjitim të vendit të tij.
Këto raportime kanë tërhequr vëmendjen e mediave ndërkombëtare dhe kanë ngritur shumë pikëpyetje rreth gjendjes së tij aktuale dhe rrethanave në të cilat po mbahet në paraburgim. Megjithatë, deri më tani nuk ka pasur një deklaratë të detajuar zyrtare që të konfirmojë plotësisht këto detaje nga autoritetet amerikane. /Telegrafi/