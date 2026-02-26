Detaje nga operacioni që vrau El Menchon - ai u ekzekutua në vend, dinte shumë sekrete
Meksika është përfshirë nga një valë e re dhune pas lajmit për vdekjen e njërit prej trafikantëve më të fuqishëm në botë, Nemesio Oseguera Cervantes, i njohur si “El Mencho”.
Ai ishte lideri i kartelit famëkeq Jalisco Nueva Generación Cartel (CJNG), një organizatë kriminale që kontrollonte territore të gjera dhe rrugë të rëndësishme të trafikut të drogës.
Si u gjet dhe si vdiq
Sipas versionit zyrtar të autoriteteve meksikane, “El Mencho” u lokalizua falë një informacioni të inteligjencës amerikane, e cila po ndiqte lëvizjet e një gruaje të afërt me të, e dyshuar si e dashura e tij.
Përmes gjurmimit të saj, forcat e sigurisë arritën të konfirmonin praninë e Osegueras në një zonë malore pranë qytetit Tapalpa, në shtetin perëndimor të Jalisco-s.
Operacioni u zhvillua më 22 shkurt, pasi ishte planifikuar një ditë më parë.
Sipas qeverisë, ai u kap i gjallë, por ndërroi jetë gjatë transportimit me helikopter drejt spitalit, shkruan euronews.al.
Megjithatë, gazetari investigativ Ioan Grillo, një njohës i thellë i krimit të organizuar në Meksikë, e ka kundërshtuar këtë version.
Sipas tij, vendimi për të mos e lënë të mbijetonte është marrë brenda Meksikës, pasi “ai dinte shumë sekrete” dhe ishte përgjegjës për vrasjen e shumë ushtarakëve, gjyqtarëve, politikanëve, gazetarëve dhe policëve.
Shpërthimi i dhunës në disa shtete
Menjëherë pas publikimit të lajmit për vdekjen e tij, shpërthyen përplasje të armatosura në disa rajone të vendit.
Më i goditur ishte shteti i Jalisco-s, sidomos kryeqyteti i tij Guadalajara, si dhe qyteti turistik Puerto Vallarta.
Raportohet se karteli kishte ofruar shpërblim për çdo ushtarak të vrarë.
Ministri i Sigurisë, Omar García Harfuch, bëri të ditur se nga përleshjet kanë mbetur të vrarë të paktën 30 anëtarë të kartelit, 27 pjesëtarë të forcave të sigurisë dhe një civil i pafajshëm.
Mbi 70 persona janë arrestuar.
Në shumë qytete janë djegur vetura, kamionë dhe biznese, ndërsa janë ngritur qindra barrikada në rrugë.
Banorët dhe turistët e huaj janë detyruar të mbyllen nëpër shtëpi dhe hotele.
Përleshje dhe zjarrvënie janë raportuar edhe në zona të tjera, nga Tijuana deri në shtetin e Quintana Roo.
Reagimi i qeverisë dhe pasojat
Presidentja e Meksikës, Claudia Sheinbaum, u bëri thirrje qytetarëve të ruajnë qetësinë, por situata ka treguar qartë forcën dhe ndikimin që kartelët e drogës vazhdojnë të kenë në vend.
Ngjarjet kanë ndodhur vetëm katër muaj para fillimit të Kupës së Botës 2026, e cila pritet të zhvillohet edhe në Guadalajara.
Për arsye sigurie janë anuluar ndeshje sportive, janë mbyllur shkolla në shtatë shtete dhe janë pezulluar fluturimet drejt Guadalajara-s dhe Puerto Vallarta-s.
Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja u kanë kërkuar qytetarëve të tyre në Meksikë të qëndrojnë të mbyllur në banesa apo hotele.
Lufta për pasardhësin
Vdekja e “El Mencho” ka hapur një betejë të re për kontrollin e kartelit.
Djali i tij, Ruben Oseguera González, i njohur si “El Menchito”, po vuan burgimin e përjetshëm në Shtetet e Bashkuara.
Mes kandidatëve për ta zëvendësuar “El Menchon” përmenden Juan Carlos Valencia González (El 03), dhëndri i tij Julio Alberto Castillo Rodríguez (El Chorro) dhe shefi i sigurisë Audias Flores Silva (El Jardinero).
Analistët paralajmërojnë se drejtues mund të bëhet edhe një trafikant i rrezikshëm nga shtet tjetër i Amerikës Latine, duke e bërë situatën akoma më të frikshme.
Një figurë që kontrollonte gjysmën e vendit
Sipas vlerësimeve të ekspertëve, përmes një rrjeti të gjerë aleancash dhe grupimesh kriminale, “El Mencho” kishte arritur të kontrollonte më shumë se gjysmën e territorit meksikan.
Edhe pse thuhet se kohët e fundit jetonte i izoluar në zonat malore të Jalisco-s dhe vuante nga probleme të rënda shëndetësore, ndikimi i tij mbetej i jashtëzakonshëm.
Vdekja e tij nuk shënon fundin e dhunës në Meksikë.
Përkundrazi, shumë analistë të krimit të organizuar besojnë se vendi mund të përballet me një periudhë edhe më të trazuar, ndërsa grupet kriminale luftojnë për pushtet në një nga tregjet më të mëdha të drogës në botë. /Telegrafi/