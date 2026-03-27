Dështon zgjedhja e kreut të Prokurorisë së Lartë Publike, asnjëri nga kandidatët nuk mori vota të mjaftueshme
Këshilli i Prokurorëve Publikë në seancën e sotme të 40-të nuk mori vendim për zgjedhjen e një kreu të ri të Prokurorisë së Lartë Publike - Shkup, duke pasur parasysh se asnjë nga pesë kandidatët e regjistruar nuk mori numrin e nevojshëm të votave, përcjell Telegrafi Maqedoni.
Në seancë, Këshilli shqyrtoi kandidaturat e Fatime Fetai, Vlladimir Milloshevski, Artan Ajro dhe Jasmina Kostovska Zdravevska, duke pasur parasysh se kandidati i pestë Aleksandar Markovski tashmë ishte zgjedhur si prokuror publik në Prokurorinë e Lartë Publike - Shkup.
Kryetari i Këshillit, Bashkim Selimi, fillimisht informoi se për vendin e lirë të punës kanë aplikuar shtatë kandidatë, dy prej të cilëve, Xhelal Bajrami dhe Trajçe Pelivanov, i kanë tërhequr kandidaturat e tyre.
Prokurori Publik i Shtetit Nenad Saveski tha se mbetet i përkushtuar t'u japë të gjithëve një shans për avancim dhe do të votojë për Jasmina Kostivska-Zdravskën.
"Një prokuror me integritet dhe aftësi, dhe si një person i njohur në këtë fushë si pozitiv dhe me qëllime të mira, këto janë karakteristika të rëndësishme për një pozicion udhëheqës", tha Saveski./Telegrafi/