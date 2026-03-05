S’ka kuorum, ndërpritet seanca për ndryshimin e amandamenteve për zgjedhjen e presidenti
Amendamentet kushtetuese të propozuara nga presidentja Vjosa Osmani, të cilat parashikonin që presidenti i Kosovës të zgjidhet drejtpërdrejt nga qytetarët dhe jo nga Kuvendi, nuk kanë kaluar në Kuvend.
Në seancë ishin të pranishëm vetëm 93 deputetë nga gjithsej 120 sa ka Kuvendi i Kosovës, përfshirë 9 deputetë nga komunitetet joshumicë.
Për miratimin e amendamenteve kërkoheshin votat e dy të tretave të të gjithë deputetëve, si dhe dy të tretat e deputetëve nga komunitetet joshumicë.
Në seancë munguan deputetët e Lista Serbe, e cila ka nëntë ulëse në Kuvend, çka e bëri të pamundur sigurimin e numrit të nevojshëm të votave.
Për shkak të kësaj situate, kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, nuk i hodhi fare në votim amendamentet kushtetuese dhe njoftoi se për këtë çështje do të mbahet një seancë e re në një moment tjetër.