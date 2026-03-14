Dështoi keq te Real Madridi, ish-lojtari: Varësia nga videlojërat e shkatërroi karrierën time atje
Një ish-lojtar i Real Madrid, i cili më vonë gjeti sukses te Bayern Munich, ka folur hapur për një varësi nga videolojërat që i kushtoi dështimin te gjiganti i La La Ligës.
Emri i Ze Roberto mund të shkaktojë reagime të përziera te tifozët e Real Madrid, për shkak të periudhës së tij të vështirë në kryeqytetin spanjoll në vitin 1997.
Ish-reprezentuesi brazilian, i cili luajti 84 ndeshje për Brazilin midis viteve 1995 dhe 2006, mbërriti te ‘Santiago Bernabeu’ nga klubi brazilian Portuguesa në 1997.
Dhe pavarësisht se iu bashkua kampionëve 15 herë evropianë me një reputacion të shëndetshëm, nuk kaloi shumë kohë para se gjërat të prisnin për Ze Roberto, duke kthyer aventurën e tij spanjolle në një makth.
Në një intervistë të gjatë për mediat braziliane GE, ish-mbrojtësi shpjegoi formën e tij të dobët te Madrid duke fajësuar “netët pa gjumë” për shkak të varësisë nga videolojërat, konkretisht nga Crash Bandicoot.
Ze Roberto
“Videolojërat më përçanë sepse isha një djalosh: 21 vjeç. Gruaja ime ishte gjithashtu shumë e re, 18 ose 19 vjeç. Një nga ëndrrat e mia, përveç të bëhesha gamer dhe të blija një makinë, ishte të kisha një PlayStation. Dhe ne e bëmë. Sapo u martova, isha si një pëllumb”.
“Kalova gjithë ditën duke dalë me të dashurën dhe natën luaja videolojërat. Humbja e performancës ishte totale; mbërrija në klub për të stërvitur me qeska të zeza nën sytë. Imagjinoni: djali kalon gjithë ditën duke dalë dhe natën humb gjumë duke luajtur videolojëra”.
“Ai periudhë ishte i vetmi moment kur humba formën fizike, sepse loja më shkaktoi shumë stres. Doja ta mbaroja lojën dhe nuk mundesha”, ka deklaruar Ze Roberto.
Ish-mbrojtësi, tash 51 vjeç, zhvilloi vetëm 21 ndeshje për ‘Los Blancos’ para se të kthehej në Brazil, duke iu bashkuar Flamengo në 1998.
Sot, Ze Roberto punon si këshilltar teknik te Palmeiras./Telegrafi/