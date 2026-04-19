Dështim spektakolar në Kinë - përplasje fatale e robotit në gjysmëmaratonë
Një incident i pazakontë ka ndodhur gjatë një gjysmëmaratone në Kinë, ku një robot pjesëmarrës u dëmtua rëndë pasi u përplas me një pengesë në pistë.
Sipas raportimeve, pajisja nuk arriti ta identifikojë në kohë objektin përpara saj, duke vazhduar lëvizjen derisa u përplas drejtpërdrejt me të.
Si pasojë e goditjes, roboti u copëtua në disa pjesë, duke nxjerrë në pah kufizimet që teknologjia e tillë ende ka në mjedise reale dhe të paparashikueshme.
Ngjarja tërhoqi vëmendjen e pjesëmarrësve dhe spektatorëve, të cilët panë nga afër dështimin e një sistemi që supozohej të funksiononte në mënyrë autonome.
Edhe pse robotët po zhvillohen me shpejtësi dhe po përdoren gjithnjë e më shumë në fusha të ndryshme, ky rast tregoi se ata janë ende larg perfeksionit dhe nuk mund të krahasohen me aftësitë e reagimit dhe perceptimit njerëzor.
Pas incidentit, organizatorët e garës u detyruan të ndërhyjnë dhe ta largojnë robotin nga pista për të mos penguar rrjedhën e aktivitetit. Një ekip teknik u angazhua për të mbledhur pjesët e shpërndara dhe për të evakuuar atë që kishte mbetur nga pajisja e dëmtuar.
Ky episod shërben si një kujtesë se, pavarësisht përparimeve të mëdha në inteligjencën artificiale dhe robotikë, teknologjia ende përballet me sfida serioze kur vendoset në situata reale dhe dinamike. /Telegrafi/