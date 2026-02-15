Dëshmi tronditëse nga viktima e Epstein: Filloi të më prekte me forcë
Rrjeti i trafikimit të Jeffrey Epstein shtrihej deri në bregdetin jugor të Afrikës - i mbajtur së bashku nga zinxhirët e padukshëm të lidhjes psikologjike që i mbanin viktimat e tij të bllokuara për vite me radhë.
"Zinxhirët e padukshëm janë një mënyrë e mirë për ta thënë, ishte sikur të isha e prangosur në mënyrë të padukshme", tha 43-vjeçarja Juliette Bryant.
"Nuk ia kisha treguar kurrë familjes sime, nuk ia kisha treguar askujt çfarë kishte ndodhur derisa vdiq", shtoi ajo.
Juliette u rekrutua nga Epstein në vitin 2002, si studente e vitit të parë në universitet dhe aspirante për t'u bërë modele.
Vetëm 20 vjeç, ajo mendonte se jeta e saj do të ndryshonte përgjithmonë.
"Më dukej sikur të gjitha ëndrrat e mia po bëheshin realitet, sepse familja jonë po vuante financiarisht dhe unë doja vërtet të bëja një ndryshim për familjen time”, deklaroi ajo.
Juliette ishte në një fluturim për në New York, në udhëtimin e saj të parë jashtë Afrikës së Jugut, tre javë pasi u takua me Epstein për herë të parë në një restorant në Cape Town.
Kur mbërriti, asaj iu tha se do të udhëtonte për në Karaibe.
Një shofer e la në një pistë në aeroportin Teterboro në New Jersey dhe ajo hipi në një aeroplan privat ku Epstein dhe gratë që ajo thotë se e rekrutuan fillimisht në Cape Town po prisnin për të fluturuar drejt ishullit të tij privat.
"Ai më përkëdheli. Ndërsa aeroplani po ngrihej, ai filloi të më prekte me forcë midis këmbëve dhe unë thjesht u frikësova dhe papritmas kuptova - o Zot, familja ime nuk do të më shohë më, këta njerëz mund të më vrasin”, kujton gruaja.
“Ato po qeshnin. Isha vërtet e tmerruar", vazhdoi ajo.
Por ajo nuk është e vetmja grua e re e trafikuar nga Epstein nga Cape Town.
Emailet nga dosjet tregojnë detajet e fluturimit për udhëtare femra të paidentifikuara që janë transportuar me autobus nga Cape Town në Londër, Atlanta dhe New York deri në fund të vitit 2018.
Juliette thotë se nuk u trafikua te burra të tjerë, por u përdhunua vazhdimisht nga Epstein.
"E shihja në drekë, mëngjes dhe darkë, dhe pastaj më thërrisnin në dhomën e tij”, tha ajo.
"Nuk kishte asnjë mënyrë për t'u larguar, e dini. Ata kishin pasaportën time dhe deri atëherë ne kishim zbarkuar në një nga ishujt e Karaibeve dhe pastaj na çuan me helikopter në ishullin e tij. Nuk kishte asnjë mënyrë për t'u larguar. Nuk jam mjaftueshëm e fortë për të notuar. Nuk do të isha në gjendje të largohesha me not atje", shtoi 43-vjeçarja.
Bllokimi i saj ishte më shumë sesa fizik.
Edhe pasi u kthye në Cape Town, ajo hipi në më shumë fluturime për në pronat e Epstein në New York, Palm Beach, Paris dhe New Mexico, ku ajo thotë se takoi gra dhe vajza të mitura nga Brazili, Rumania, Franca dhe Spanja.
Juliette tregon se ajo ende po përpiqet të kuptojë thellësinë e makinerisë së errët të Epsteinit, ndërsa përballet me rimëkëmbjen e saj psikologjike dhe ekspozimin e vazhdueshëm ndaj lajmeve rreth abuzuesit të saj.
"Shikoj në Facebook, shoh fytyrën e Epstein. Shikoj në X, shoh fytyrën e Epstein. Shikoj lajmet, ja ku janë përsëri”, deklaroi ajo. /Telegrafi/