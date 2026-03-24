Deschamps do të largohet nga stoli i Francës pas 14 vitesh, presidenti i federatës e di tashmë se kush do ta zëvendësojë atë
Sipas raportimeve të mediave franceze, Zinedine Zidane pritet të emërohet selektor i ri i kombëtares së Francës pas përfundimit të Kampionatit Botëror që zhvillohet në muajt qershor dhe korrik.
Presidenti i Federatës Franceze të Futbollit, Philippe Diallo, ka nxitur spekulimet gjatë një interviste për gazetën Le Figaro, kur u pyet për pasuesin e Didier Deschamps.
“Po, e di emrin e tij”, deklaroi Diallo, pa dhënë detaje të mëtejshme.
Në Francë, konsiderohet pothuajse një “sekret publik” se ish-kapiteni i kampionëve të botës 1998 dhe ish-trajneri i Real Madridit, Zidane, është kandidati kryesor për të marrë drejtimin e ekipit kombëtar.
Largimi i Didier Deschamps nga posti i selektorit është bërë i ditur që në fillim të vitit 2025.
Ish-mesfushori ka udhëhequr Francën që nga viti 2012, duke arritur kulmin me fitimin e Kupës së Botës në vitin 2018 dhe një finale tjetër në edicionin pasues.
Nën drejtimin e tij, Franca ka arritur gjithashtu finalen e Kampionatit Evropian në vitin 2016 dhe ka fituar Ligën e Kombeve në vitin 2021.
Diallo theksoi gjithashtu rëndësinë e profilit të selektorit të ri: “Kombëtarja e Francës është ndër më të mirat në botë dhe nuk mund të drejtohet nga kushdo. Na duhet një trajner që përmbush shumë kritere dhe që gëzon mbështetjen e publikut francez, sepse kjo skuadër i përket popullit francez”.
Zidane, 53 vjeç, konsiderohet një nga kandidatët më të përshtatshëm. Si trajner i Real Madridit, ai fitoi tre herë Ligën e Kampionëve në periudhën 2016–2018, ndërsa më pas u rikthye në klub dhe e udhëhoqi drejt titullit kampion në vitin 2020.
Që nga viti 2021, ai nuk ka drejtuar asnjë ekip.
Sipas gazetës sportive franceze L’Équipe, Zidane ka punuar prej kohësh në formimin e stafit të tij teknik, në pritje të një rikthimi në stol.
Legjenda franceze, fitues i tre herë i çmimit “Lojtari Botëror i Vitit”, ka shprehur disa herë interesimin për të marrë drejtimin e kombëtares së Francës, një rol që konsiderohet si objektivi i tij kryesor në karrierën si trajner. /Telegrafi/