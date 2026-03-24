Sipas raportimeve të mediave franceze, Zinedine Zidane pritet të emërohet selektor i ri i kombëtares së Francës pas përfundimit të Kampionatit Botëror që zhvillohet në muajt qershor dhe korrik.

Presidenti i Federatës Franceze të Futbollit, Philippe Diallo, ka nxitur spekulimet gjatë një interviste për gazetën Le Figaro, kur u pyet për pasuesin e Didier Deschamps.

“Po, e di emrin e tij”, deklaroi Diallo, pa dhënë detaje të mëtejshme.

Në Francë, konsiderohet pothuajse një “sekret publik” se ish-kapiteni i kampionëve të botës 1998 dhe ish-trajneri i Real Madridit, Zidane, është kandidati kryesor për të marrë drejtimin e ekipit kombëtar.

Largimi i Didier Deschamps nga posti i selektorit është bërë i ditur që në fillim të vitit 2025.

Ish-mesfushori ka udhëhequr Francën që nga viti 2012, duke arritur kulmin me fitimin e Kupës së Botës në vitin 2018 dhe një finale tjetër në edicionin pasues.

Nën drejtimin e tij, Franca ka arritur gjithashtu finalen e Kampionatit Evropian në vitin 2016 dhe ka fituar Ligën e Kombeve në vitin 2021.

Diallo theksoi gjithashtu rëndësinë e profilit të selektorit të ri: “Kombëtarja e Francës është ndër më të mirat në botë dhe nuk mund të drejtohet nga kushdo. Na duhet një trajner që përmbush shumë kritere dhe që gëzon mbështetjen e publikut francez, sepse kjo skuadër i përket popullit francez”.

Zidane, 53 vjeç, konsiderohet një nga kandidatët më të përshtatshëm. Si trajner i Real Madridit, ai fitoi tre herë Ligën e Kampionëve në periudhën 2016–2018, ndërsa më pas u rikthye në klub dhe e udhëhoqi drejt titullit kampion në vitin 2020.

Që nga viti 2021, ai nuk ka drejtuar asnjë ekip.

Sipas gazetës sportive franceze L’Équipe, Zidane ka punuar prej kohësh në formimin e stafit të tij teknik, në pritje të një rikthimi në stol.

Legjenda franceze, fitues i tre herë i çmimit “Lojtari Botëror i Vitit”, ka shprehur disa herë interesimin për të marrë drejtimin e kombëtares së Francës, një rol që konsiderohet si objektivi i tij kryesor në karrierën si trajner. /Telegrafi/

