DeRozan me paraqitje fantastike, Kings mposhtin Jazz
Gjatë natës në parketet e NBA u zhvilluan dy ndeshje interesante.
Në duelin mes ekipeve nga fundi i tabelës së Konferencës Perëndimore, Sacramento Kings mposhtën Utah Jazz me rezultatin 116:111.
Veterani DeMar DeRozan zhvilloi një ndeshje fantastike, duke regjistruar paraqitjen e tij më të mirë këtë sezon. 37-vjeçari shënoi 41 pikë, shtoi 11 asistime dhe katër ribaunde.
Ndihmë të madhe pati edhe nga Precious Achiuwa, i cili realizoi një double-double me 20 pikë dhe 11 ribaunde.
Te Utah Jazz më i miri ishte Cody Williams me 34 pikë, ndërsa Brice Sensabaugh shtoi 22 pikë.
Kjo ishte vetëm fitorja e 18-të e sezonit për Kings, ndërsa Jazz regjistroi humbjen e 48-të.
Një tjetër përballje shumë emocionuese u zhvillua në Madison Square Garden në New York City, ku New York Knicks mposhtën Golden State Warriors me rezultatin 110:107.
Fitorja e ekipit vendas është edhe më e veçantë pasi Knicks arritën të përmbysin një disavantazh prej 21 pikësh.
Jalen Brunson zhvilloi një tjetër ndeshje të shkëlqyer për Knicks, duke e përfunduar takimin me 30 pikë dhe nëntë asistime.
Te Warriors më efikasi ishte Brandin Podziemski me 25 pikë. /Telegrafi/