Derdhja e madhe e plehrave shkakton rrëmujë në udhëtimin përgjatë autostradës së Pensilvanisë
Shoferët në orët e pikut të mëngjesit në East Donegal Township të Pensilvanisë juglindore e kuptuan se diçka nuk e kalonte testin e erës të martën, ndërsa po udhëtonin përgjatë 441 në Qarkun Lancaster.
Atëherë ata hasën atë që policia lokale e quajti një incident "materialesh të rrezikshme", por që më vonë u identifikua si një derdhje e madhe plehrash përgjatë autostradës.
Segmenti i rrugës, i vendosur pak në perëndim të Marietta, fillimisht ishte mbyllur "për një kohë të pacaktuar për shkak të një derdhjeje të materialeve të rrezikshme", njoftoi Departamenti Rajonal i Policisë së Susquehanna-s.
Ata i këshilluan shoferët të përdornin një mënyrë alternative për të anashkaluar rrëmujën. Por disa orë më vonë, ata njoftuan se rruga ishte rihapur, duke shtuar, "udhëtime të sigurta", transmeton Telegrafi
Materiali i rrezikshëm rezultoi të ishte mijëra gallonë plehrash, raportoi WGAL-TV.
Fotografitë treguan ekipe të materialeve të rrezikshme që punonin në zonë dhe rrugën të mbushur me një substancë të lëngshme. /Telegrafi/
