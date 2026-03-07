Derby della Madonnina i së dielës pritet të vendosë rekord të ri financiar në Serie A
Derby della Madonnina që do të zhvillohet të dielën në mbrëmje midis Milanit dhe Interit në Serie A pritet të vendosë një rekord të ri në ligë për fitimet e një ndeshje.
Derbi i javës në Serie A do të jetë të dielën midis Milanit të vendit të dytë dhe Interit lider në ligë, të cilët kanë një avantazh prej 10 pikësh ndaj rivalëve të tyre të qytetit përpara fillimit të ndeshjes. Nëse skuadra e Cristian Chivu fiton, ata do të kalojnë 13 pikë përpara në krye të tabelës me 10 ndeshje të mbetura në ligë.
Ka pasur shumë pritje për derbin e së dielës, i cili, sipas La Gazzetta dello Sport, do të vendosë një rekord të ri për fitimet më të larta ndonjëherë në një ndeshje të Serie A.
Sipas raportit të së shtunës, derbi i ardhshëm pritet të sjellë më shumë se 8.7 milionë euro të ardhura, të cilat do të tejkalojnë rekordin e mëparshëm prej 8.65 milionë eurosh që u vendos gjatë ndeshjes së parë të këtij sezoni.
Një turmë prej mbi 75,500 vetash, me kapacitet të shitur, do të jetë e pranishme në San Siro nesër mbrëma.
Siç është llogaritur nga Calcio e Finanza, këtu janë pesë ndeshjet më fitimprurëse financiarisht të Serie A ndonjëherë:
1.AC Milan kundër Inter, 8 Mars 2026, San Siro – 8,700,000 euro (priten 75,500 spektatorë)
2.Inter kundër AC Milan, 23 nëntor 2025, San Siro – 8,649,494 euro (75,562 spektatorë)
3.Inter kundër Juventusit, 14 shkurt 2026, San Siro – 8,587,129 euro (75,515 spektatorë)
4.Inter kundër Milanit, 22 shtator 2024, San Siro – 7,626,430 euro (75,366 spektatorë)
5.Inter kundër Juventusit, 27 tetor 2024, San Siro – 7,614,585 euro (75,056 spektatorë)
