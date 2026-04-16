Deputetja e PDK-së denoncon një qytetar në Polici: Jam kërcënuar me jetë
Arbnora Salihu, deputete e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), ka bërë të ditur se është kërcënuar me jetë përmes rrjetit social Facebook.
Në një reagim publik, Salihu deklaroi se përveç kërcënimeve, ajo ka qenë edhe subjekt i ofendimeve të rënda, ndërsa sipas saj, sulmet verbale kanë përfshirë edhe familjen e saj.
“Sot, përmes rrjetit social Facebook jam kërcënuar me jetë dhe jam ofenduar në mënyrën më të rëndë nga një qytetar. Përveç meje është ofenduar dhe linçuar edhe familja ime, përkundër kontributit të saj kombëtar,” ka shkruar ajo.
Deputetja bëri të ditur se rasti është denoncuar në Policinë e Kosovës dhe tashmë pritet që organet kompetente të ndërmarrin veprimet e nevojshme ligjore ndaj personit përgjegjës.
Salihu theksoi se përpjekje të tilla për ta frikësuar apo denigruar nuk do ta ndalin në ushtrimin e detyrës së saj si përfaqësuese e qytetarëve në Kuvend.
“Përkushtimi dhe angazhimi im për t’i shërbyer vendit dhe qytetarëve është i palëkundur,” përfundoi ajo./Telegrafi/