Deputeti Bytyqi: Qytetarët do të paguajnë mbi 60 milionë euro vetëm kamatë për borxhin e ri
Deputeti i LSDM-së, Fatmir Bytyqi, në konferencën e sotme për shtyp në Kuvend, tha se huamarrja e re qeveritare prej 260 milionë eurosh do të jetë shumë më e shtrenjtë, duke marrë parasysh normën e lartë të interesit, me shtetin që paguan midis 58 dhe 64 milionë euro vetëm për interesa.
Bytyqi theksoi se çmimi për huamarrje kaq të shtrenjtë do të paguhet nga qytetarët edhe para se të ndihet ndonjë efekt ekonomik.
"Sipas EURIBOR-it aktual gjashtëmujor prej 2.562% dhe marzhit të dakorduar prej 2.10 pikë përqindjeje, kjo kredi aktualisht do të kushtojë rreth 4.66% në vit. Në varësi të orarit përfundimtar të shlyerjes, shteti do të paguajë afërsisht midis 58 dhe 64 milionë euro vetëm për interesa, dhe me tarifën e njëhershme prej 3.64 milionë eurosh, barra e drejtpërdrejtë financiare varion nga 61 deri në 67 milionë euro, pa kosto shtesë të agjencisë dhe kosto të tjera. Ky është çmimi i vërtetë që qytetarët do të paguajnë edhe para se të ndiejnë ndonjë efekt ekonomik”, tha Bytyqi.
Në të njëjtën kohë, Bytyqi theksoi se paratë nga borxhi i ri nuk do të përdoren për të përmirësuar standardin e jetesës së qytetarëve, por për tenderët kriminalë të Qeverisë.
“Gjëja më e frikshme është se këto para nuk shkojnë te qytetarët, nuk shkojnë për një standard më të lartë, por për tenderët partiakë, kompanitë e preferuara dhe luksin e qeverisë. Prandaj, LSDM, siç njoftoi, do ta kundërshtojë këtë borxh”, tha Bytyqi./Telegrafi/