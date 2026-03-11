Futbollisti i Gjilani, Sabit Bilali, ka pësuar një goditje të fortë në zonën e syrit gjatë ndeshjes së fundit kampionale kundër FC Ferizajt, njofton klubi.

Menjëherë pas incidentit, Bilali mori asistencën e nevojshme nga stafi mjekësor dhe iu nënshtrua ekzaminimeve të detajuara.

Pas vlerësimit klinik, klubi njofton se gjendja e tij është stabile, pa komplikime serioze, dhe ai ndodhet në proces rikuperimi nën mbikëqyrje mjekësore.


Stafi mjekësor i Gjilanit do të vazhdojë të monitorojë situatën, dhe rikthimi i Bilalit në aktivitet sportiv do të bëhet vetëm pas vlerësimit të plotë mjekësor.

Një mungesë e rëndësishme për Gjilanin, do të ishte nëse Sabit Bilali, nuk do t'ia dilte të kthehej për ndeshjen e fundjavës ndaj Drenicës.

Gjilani ka marr tri fitore radhazi dhe aktualisht zë vendin e pestë, me 36 pikë, gjashtë më pak se lideri Drita. /Telegrafi/

