Dëmtimi ia dështoi transferimin – Emërllahu flet për interesimin nga Ludogorets dhe kontaktet me trajnerin e tyre
I ftuari i radhës në podcastin “Arena e Yjeve” ishte futbollisti i njohur kosovar, Lindon Emërllahu. Ky episod realizohet me mbështetjen e sponsorëve zyrtarë Golden Eagle, Air Munich dhe Exfis.
Emërllahu ka zbuluar prapaskenat e interesimit nga gjiganti bullgar Ludogorets, duke treguar se gjithçka nisi gjatë një ndeshjeje direkte mes dy skuadrave në garat evropiane.
“Ishim në ndeshje në Ludogorets. Gjatë lojës zhvilloja një lojë të mirë dhe trajneri që ishte në bankë e pyeste, mos gabohem, kështu ka qenë historia edhe me Korenicën, sepse Korenica ishte në krahun e djathtë dhe i binte afër bankës së trajnerit”, ka rrëfyer Emërllahu.
Sipastij, paraqitja në atë ndeshje bëri që stafi teknik i Ludogoretsit të interesohej drejtpërdrejt për të.
“E pyeste: kush është ky lojtar? Qysh me e marrë? Kur ka përfunduar loja, ka ardhur dhe ka folur me mua”.
Mesfushori kosovar tregoi se kontaktet vazhduan edhe pas ndeshjes, duke konfirmuar se kishte komunikim të drejtpërdrejtë për një transferim të mundshëm.
“Ka kontaktuar me mua. Pas lojës ma ka dhënë numrin, për t’u kontaktuar ia kam dhënë”, ka shtuar ai.
Megjithatë, Emërllahu shpjegoi se transferimi nuk u realizua menjëherë për shkak të angazhimeve në Evropë dhe rregullave të afatit kalimtar gjatë garave ndërkombëtare.
“Kur kemi folur për ta bërë transferimin, duhej t’i kryenim ndeshjet e Evropës, me e përfunduar Evropën, sepse ata vazhdonin. Na eliminuan neve dhe vazhduan, sepse gjatë Evropës nuk mund të bësh transfere”, ka thënë Emërllahu.
Episodin e plotë me futbollistin Lindon Emërllahu mund ta ndiqni në kanalin zyrtar të Telegrafit në YouTube./Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com