ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Një ndeshje kriketi në Newcastle të Anglisë u anulua kur një dem i arratisur hyri në fushë dhe u sul drejt lojtarëve.

Demi hyri në fushë të shtunën në Burnopfield Cricket Club gjatë një ndeshjeje kundër Hetton Lyons Cricket Club.

Videoja e ndarë nga Hetton Lyons Cricket Club, tregon demin duke u sulur drejt lojtarëve dhe një arbitri, transmeton Telegrafi.

Demi, i cili kishte ikur nga një fermë aty pranë, i shpëtoi përpjekjeve për ta larguar nga bari.

Pronari i kafshës solli një lopë në vendngjarje në një përpjekje për ta qetësuar kafshën e shqetësuar, por ajo nuk u josh.

Ndeshja përfundoi duke u anuluar kur demi refuzoi të lëvizte.

Policia e Durhamit konfirmoi se demi u kthye përfundimisht në vendin e tij të mbyllur. /Telegrafi/


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