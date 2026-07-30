Dëmet nga moti i ligë në spitalin e Shtipit pritet të jenë disa milionë denarë
ëvendësdrejtoresha e Spitalit Klinik të Shtipit, Biljana Eftimova, deklaroi sot se vlerësimi fillestar i dëmit të shkaktuar nga moti i lig që goditi Shtipin më 21 korrik arrin në disa milionë denarë, ndërsa ende pritet raporti zyrtar nga kompania e sigurimeve.
Eftimova sqaroi se, përveç raportit të siguruesit, pritet edhe një vlerësim shtesë, pasi pas dëmtimit të parë janë evidentuar edhe dëme të tjera që duhet të sanohen.
“Kjo ka të bëjë me çatinë dhe katin e tretë, ku janë të vendosura reparti i ortopedisë, salla ortopedike, si dhe njësia e trajtimit intensiv dhe qendra e komës. Këto hapësira janë më të dëmtuara, sepse kanë mbetur pa çati. Ende nuk e dimë saktë shumën e dëmit, por me siguri do të jetë në milionë denarë, që është padyshim shumë”, tha Eftimova.
Ministri i Shëndetësisë, Sasho Klekovski, i cili sot vizitoi spitalin e Shtipit, tha se situata po monitorohet dhe se në buxhetin e spitalit tashmë kanë qenë të parashikuara mjete për rekonstruksion.
“Ministria do ta ndjekë procesin dhe, bazuar në vlerësimin e dëmit, do të miratojë mjetet e nevojshme që punimet të përfundojnë në kohë dhe ortopedia të vihet në funksion sa më shpejt”, deklaroi ministri.