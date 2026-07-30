Cana: Dy pacientë me Ethe të Nilit Perëndimor në gjendje kritike, edhe tre të tjerë me dyshim për infeksionin
Dy pacientë, të moshës 76 dhe 66 vjeç, nga shtatë pacientët e shtruar në Klinikën Infektive me ethe të Nilit Perëndimor, janë në gjendje kritike dhe janë në ventilim mekanik.
Drejtori i Klinikës, Fadil Cana, informoi se për edhe tre pacientë të tjerë me sëmundje akute të trurit priten rezultatet nga Instituti i Shëndetit Publik. Të gjitha shtatë rastet e konfirmuara janë nga Shkupi, ndërsa vetëm një pacient ka udhëtuar në Greqi.
Pacientët janë mbi 60 vjeç dhe kanë sëmundje kronike, por pjesa tjetër e pacientëve janë në gjendje stabile dhe po trajtohen sipas protokolleve mjekësore. Nga Klinika apelojnë që qytetarët t’i ndjekin rekomandimet e shërbimeve kompetente.
“Momentalisht në Klinikën për Sëmundje Infektive janë të shtruar 7 pacientë me infeksion të konfirmuar laboratorikisht me sëmundjen e etheve të Nilit Perëndimor. Për fat të keq, dy pacientë janë në gjendje kritike dhe janë të shtruar në Klinikën për Sëmundje Infektive. Njëri është 76-vjeçar, tjetri 66-vjeçar, të dy janë të intubuar dhe po trajtohen në repartin e kujdesit intensiv”, theksoi Fadil Cana./TV21/