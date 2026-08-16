Andonovska: Nuk ka më pritje e as vonesa për furnizime me barna dhe mjete mjekësore
Instituti i Shëndetit Publik (ISHP) ka pastruar rastet e prapambetura dhe nuk ka më lista pritjeje për kërkesat e marra nga MALMED, informoi drejtoresha e Institutit.
“Më parë pritej nga tre deri në gjashtë muaj dhe kishte një punë të prapambetur, raste… Disa madje mbaheshin në sirtarë, pyes veten pse!?”, shkroi drejtoresha Marija Andonovska.
Ajo thekson se me një organizim dhe angazhim më të mirë, ata arritën të përpunonin rastet e prapambetura.
“Ne arritëm të organizoheshim dhe gjithçka u përpunua, nuk ka më lista pritjeje. Sapo MALMED lëshon një kërkesë që përmbush rregulloret ligjore, ajo përpunohet brenda kohës së caktuar për të”, deklaron drejtoresha Andonovska.
ISHP thotë se ekspertiza, përkushtimi dhe efikasiteti janë në shërbim të qytetarëve dhe shëndetit publik.