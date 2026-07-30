Ministria e Shëndetësisë: 73 pacientë kanë kërkuar ndihmë në Spitalin e Gostivarit
Në institucionet publike shëndetësore në Gostivar, dje u ekzaminuan 73 pacientë që kërkuan ndihmë mjekësore, njoftoi Ministria e Shëndetësisë.
Në Spitalin e Përgjithshëm "Dr. Ferid Murad" Gostivar, siç njoftohet, u regjistruan gjithsej 45 ekzaminime të reja, nga të cilat 26 në departamentin e sëmundjeve infektive (me dy shtrime të reja në spital) dhe 18 në departamentin e pediatrisë.
Aktualisht, dy pacientë janë të shtruar në spital në departamentin e sëmundjeve infektive dhe në departamentin e pediatrisë.
"Në Qendrën Shëndetësore të Gostivarit, 28 ekzaminime të reja u regjistruan në shërbimin e gatishmërisë", informoi Ministria e Shëndetësisë.
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