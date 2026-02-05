Del Piero beson se Juventusi mund ta fitojë Scudetton këtë vit
Legjenda e Juventusit, Alessandro Del Piero u jep shpresë tifozëve të ish-skuadrës së tij dhe paralajmëron Interin në luftën për Scudetto këtë edicion.
Del Piero është dhe ka qenë gjithçka, ose pothuajse gjithçka, për Juventusin dhe tifozët e saj, të cilët mezi presin rikthimin e tij, ndoshta në një rol menaxherial, nëse jo si president.
Megjithatë, në fushë, ‘Pinturicchio’ luajti edhe si numër 9, duke e interpretuar rolin në mënyrën e tij, por gjithmonë me klas dhe efektivitet të madh.
I intervistuar në Milano gjatë një eventi që festonte bashkëpunimin midis Haier dhe Lega Calcio Serie A , Del Piero vlerësoi performancën e ish-skuadrës së tij dhe tregoi nëse tifozët duhet të ëndërrojmë për titullin e Serie A këtë sezon.
“Juve të fitojë Scudetton këtë vit? Pse jo, ka një besim të ri, ka qëndrueshmëri, por nuk e di nëse ky është qëllimi i vërtetë”, ka thënë fillimisht Del Piero.
“Kanë mbetur shumë ndeshje për të luajtur dhe unë gjithmonë besoj në të derisa numrat të thonë të kundërtën, edhe nëse ekipet e tjera kanë treguar më shumë qëndrueshmëri për momentin”.
Komenti i tij i fundit është një thirrje e vërtetë, e shoqëruar me një mesazh virtual për Interin: “Asgjë nuk mund të merret si e mirëqenë, edhe kur gjërat duken të qëndrueshme”. /Telegrafi/