Deklaratat e ish-krerëve të UÇK-së pas orës 13:00
Procesi gjyqësor në Hagë ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës po hyn në fazën përfundimtare.
Sot para Dhomave të Specializuara në Hagë do të paraqiten deklaratat përmbyllëse në gjykimin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit.
Seanca tashmë ka filluar dhe pritet të përfundojë pas orës 16:00.
Gjyqtari Charles Smith bëri të ditur të akuzuarit dp të japin deklaratat e tyre pas kohës së drekës, pas orës 13:00.
“Të akuzuarit deklaratat e tyre do të japin pas pushimit të drekës në mënyrë që të mos ndërpriten dhe të kenë vëmendjen e të gjithëve”, tha Smith.
Ndryshe, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi përballen me akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, të cilat sipas Prokurorisë së Specializuar, lidhen me periudhën e luftës në Kosovë, 1998–1999.
Ata akuzohen se kanë qenë pjesë e një “ndërmarrjeje të përbashkët kriminale”.
Katërshja e UÇK-së i ka mohuar vazhdimisht, ndërsa janë deklaruar të pafajshëm.
Ndryshe, të martën në Kosovë, u organizua një marsh në mbështetje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Marshi u organizua nga platforma “Liria ka emër”.
Sipas organizatorëve, mbi 130 mijë qytetarë morën pjesë në marsh, duke mbushur sheshet e kryeqytetit dhe duke dërguar mesazhin për drejtësi të paanshme dhe mbrojtje të dinjitetit të luftës çlirimtare. /Telegrafi/