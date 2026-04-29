Deklarata e bujshme e ish-partnerit të Kim Kardashian, Ray J: Kam bërë seks me mbi 12,000 femra
Këngëtari dhe personazhi televiziv Ray J ka shkaktuar reagime të shumta në rrjetet sociale pas një deklarate të bujshme, ku pretendoi se ka pasur marrëdhënie me më shumë se 12,500 gra gjatë jetës së tij.
Gjatë një interviste në podkastin “Funky Friday”, ai sqaroi se kjo shifër i referohet partnereve të ndryshme, dhe jo numrit total të takimeve, duke shtuar se fillimisht kishte vendosur si “synim” të kalonte shifrën 10,000.
“Arrita në 10,000 dhe doja të sigurohesha që e kisha kaluar atë shifër. Tani janë rreth 12,500”, u shpreh Ray J, duke pretenduar se në periudha të caktuara – sidomos gjatë turneve – numri i partnereve mund të arrinte nga pesë deri në dhjetë në ditë. Ai shtoi se kur e kishte arritur objektivin e tij fillestar, madje kishte organizuar edhe një festë për ta shënuar.
Megjithatë, deklaratat e tij janë pritur me skepticizëm të madh. Në rrjetet sociale, shumë përdorues reaguan me ironi dhe mosbesim, duke vënë në dyshim realitetin e një shifre të tillë. Komente si “A mban ditar?”, “Si është e mundur kjo?” dhe “Kjo tingëllon e pamundur” kanë qenë ndër më të shpërndarat.
Ray J, i cili është i njohur edhe për lidhjen e tij të mëparshme me Kim Kardashian, është përballur shpesh me vëmendje mediatike për jetën personale. Por kjo deklaratë e fundit e ka rikthyer sërish emrin e tij në qendër të diskutimeve publike.
Ndërkohë, disa komentues kanë hapur edhe debat më të gjerë mbi mënyrën se si figura publike përdorin deklarata të tilla për të tërhequr vëmendje, duke e cilësuar rastin si një përpjekje për publicitet. Pavarësisht polemikave, intervista është bërë virale, duke gjeneruar mijëra reagime dhe shpërndarje në platforma të ndryshme sociale. /Telegrafi/