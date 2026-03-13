Deco ia hap derën e largimit yllit të Barcelonës
Alejandro Balde është bërë një nga emrat që shkaktojnë më shumë debate në planifikimin sportiv të Barcelonës për afatin e ardhshëm kalimtar të verës.
Mbrojtësi i majtë, i konsideruar për vite me radhë si një pjesë kyçe e së ardhmes së Barcelonës, tashmë nuk duket të ketë më një status të pakapshëm brenda klubit.
Në zyrat e ‘Camp Nou’, ekziston ndjenja se dritarja e ardhshme e transferimeve mund të sjellë lëvizje të rëndësishme. Menaxhmenti sportiv i udhëhequr nga Deco po analizon opsione të ndryshme për të balancuar skuadrën dhe gjithashtu për të gjeneruar të ardhura.
Sipas Matteo Moretto në Marca, brenda këtij konteksti ekziston mundësia që të konsiderohen ofertat për Alejandro Balde.
Megjithëse lojtari ende mban peshë brenda ekipit që konkurron në La Liga, klubi është i hapur për të studiuar propozime interesante. Qëllimi i Barcelonës është të ruajë një skuadër konkurruese pa kompromentuar stabilitetin ekonomik.
Balde ka qenë një nga mbrojtësit e majtë më premtues në futbollin evropian për disa sezone. Eksploziviteti i tij, aftësitë sulmuese dhe mosha e re e bënë shpejt një lojtar të rëndësishëm brenda Barcelonës.
Megjithatë, klubi ka nisur të analizojë situatën e tij nga një perspektivë më strategjike. Në planifikimin e skuadrës, Deco dhe sektori sportiv po konsiderojnë të gjitha mundësitë.
Barcelona duhet të ruajë një balancë financiare që i lejon të konkurrojë në nivel të lartë në La Liga dhe në Europë. Për këtë arsye, konsiderimi i ofertave për lojtarët me vlerë në treg është një opsion real./Telegrafi/