Debutimi si 16-vjeçar dhe rruga drejt kombëtares së Kosovës – Visar Bekaj, mysafir në “Arena e Yjeve”
Në episodin më të ri të podcastit “Arena e Yjeve”, mysafir ishte portieri i Kombëtares së Kosovës, Visar Bekaj, i cili ndau rrëfime të sinqerta nga rrugëtimi i tij në futbollin vendor dhe ndërkombëtar. Ky episod realizohet me mbështetjen e sponsorëve zyrtarë Exfis dhe Heineken.
Biseda nisi me hapat e parë të Bekajt në futboll, duke kujtuar fillimet e tij në portë dhe zhvillimin si talent i ri te Ramiz Sadiku, ku për herë të parë u formësua si portier profesionist.
Më pas, ai u ndal te debutimi i hershëm në moshën vetëm 16-vjeçare, si dhe kalimi i rëndësishëm te FC Prishtina, një hap që i hapi rrugën drejt karrierës së tij profesionale në futbollin kosovar.
Gjatë bisedës, Bekaj kujtoi edhe momentin kur trajneri Bylbyl Sokoli i dha besimin për debutim në ekipin e parë të Prishtinës, duke e cilësuar si një nga momentet më vendimtare të karrierës së tij të hershme.
Në vazhdim, Bekaj ndau emocionet e veçanta të ftesës në Kombëtaren e Kosovës, duke e përshkruar debutimin me fanellën dardane si një nga momentet më të rëndësishme dhe krenare të karrierës së tij.
Episodi preku edhe eksperiencat e tij ndërkombëtare dhe rrugëtimin profesional jashtë Kosovës, duke reflektuar mbi sfidat dhe rritjen si portier në futbollin modern.
Episodin e plotë me Visar Bekajn mund ta ndiqni në kanalin zyrtar të Telegrafit në YouTube. /Telegrafi/
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