De La Fuente paralajmëron kundërshtarët: Fitorja ndaj Arabisë Saudite mesazh për rivalët tanë
Përzgjedhësi i Spanjës, Luis de la Fuente, është shprehur shumë i kënaqur pas fitores bindëse 4-0 ndaj Arabisë Saudite në Kupën e Botës 2026, duke vlerësuar intensitetin dhe reagimin e skuadrës së tij pas kritikave të fundit.
Tekniku spanjoll theksoi se pavarësisht ndryshimeve që sjell çdo kundërshtar, identiteti i ekipit mbetet i njëjtë.
"Ndeshjet janë të ndryshme, por ideja është gjithmonë e ngjashme. Gjithçka varet edhe nga kundërshtari. Këtë herë zhvilluam një pjesë të parë spektakolare dhe një pjesë të dytë të mirë".
"Kjo na lejon të vazhdojmë rritjen tonë dhe tani të fokusohemi te ndeshjet e rëndësishme që na presin. Edhe e radhës do të jetë shumë e vështirë".
Ai zbuloi se para ndeshjes kishte kërkuar më shumë agresivitet dhe ritëm nga futbollistët e tij.
"Këmbëngulëm për më shumë intensitet, më shumë vertikalitet dhe më shumë depërtim. Donim ta mbingarkonim kundërshtarin që nga minuta e parë dhe ta shtynim pranë zonës së tij".
"Është normale që ata të jenë ndier të mërzitur ose të zemëruar. Askush nuk dëshiron që profesionalizmi dhe puna e tij të vihen në dyshim".
"Ne donim të jepnim një mesazh, të përgjigjeshim dhe të vazhdonim një projekt që ka kohë që po ndërtohet".
De la Fuente veçoi kontrollin që Spanja ushtroi gjatë ndeshjes, sidomos në qarkullimin e topit dhe ritmin sulmues.
"Intensiteti, ritmi, qarkullimi i topit... Topi lëvizi shumë dhe me qëllim, duke krijuar thellësi në lojë. Jemi të lumtur sepse këto janë karakteristikat që përfaqësojnë identitetin tonë".
Në fund, ai komentoi edhe situatën e Lamine Yamalit, duke shpjeguar se zëvendësimi i tij ishte pjesë e planit.
"Varej nga mënyra se si do të shkonte ndeshja, por ai e dinte se kjo ishte një fazë e rëndësishme. Tani është gati t'i përfundojë ndeshjet".
"Është mirë ta lësh me dëshirën për më shumë dhe ai e kupton në mënyrë perfekte këtë. Ai është i lumtur dhe ne gjithashtu", përfundoi ai./Telegrafi/