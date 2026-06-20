David Raya sezonin e shkuar ishte portieri më i mirë në Evropë - por pse nuk luan titullar me Spanjën?
Pavarësisht se konsiderohet një nga portierët më të mirë në botë pas sezonit të shkëlqyer me Arsenalin, David Raya vazhdon të qëndrojë në stol te Kombëtarja e Spanjës në Kupën e Botës 2026.
Vendimi i trajnerit Luis de la Fuente ka shkaktuar debate të shumta mes tifozëve dhe analistëve, sidomos pasi Spanja e nisi turneun me një barazim zhgënjyes ndaj Kepi i Gjelbër.
Megjithatë, tekniku spanjoll vazhdon t’i besojë portës së Unai Simón, duke lënë në stol jo vetëm Rayan, por edhe Joan García.
Portieri më i mirë në Angli dhe Evropë
Raya vjen pas sezonit më të mirë të karrierës së tij. Portieri 30-vjeçar fitoi për herë të tretë radhazi “Golden Glove” në Ligën Premier, pasi regjistroi 19 ndeshje pa pësuar gol në 37 paraqitje dhe luajti rol vendimtar në triumfin e Arsenalit në kampionat.
Ai realizoi një sërë pritjesh vendimtare gjatë sezonit, duke qenë një nga lojtarët kyç në suksesin e skuadrës londineze. Statistikat e tij i siguruan gjithashtu edhe “Golden Glove” evropiane, duke lënë pas bashkëkombësin e tij Joan García.
Forma e shkëlqyer e Rayas u reflektua edhe në Ligën e Kampionëve, ku ai mbajti portën e paprekur në nëntë ndeshje gjatë rrugëtimit të Arsenalit drejt finales.
Në Spanjë debati është mes Simón dhe Joan García
Pavarësisht këtyre paraqitjeve, De la Fuente nuk ka ndryshuar mendim. Në fakt, në Spanjë debati më i madh nuk lidhet aq me Rayan, sa me Joan Garcían, i cili gjithashtu zhvilloi një sezon të shkëlqyer me Barcelona.
Shumë tifozë besojnë se fakti që Raya luan në Angli ka bërë që paraqitjet e tij të mos marrin të njëjtën vëmendje në Spanjë.
Vetë portieri kishte zbuluar para Kupës së Botës se kur u ftua për herë të parë në kombëtare, disa njerëz madje e pyesnin se kush ishte.
Edhe De la Fuente e kishte pranuar këtë realitet para turneut, duke deklaruar se në Angli Rayan e konsiderojnë portierin më të mirë në botë, ndërsa në Spanjë flitet shumë pak për të.
Besimi i plotë te Unai Simón
Megjithatë, pavarësisht vlerësimeve për Rayan, trajneri vazhdon t’i qëndrojë besnik Unai Simónit. Portieri i Athletic Bilbaos konsiderohet zgjedhja e parë e padiskutueshme e stafit teknik, edhe pse statistikat e sezonit të fundit nuk e vendosin atë në nivelin e dy rivalëve të tij.
Raya pati mundësinë të ishte titullar gjatë mungesës së Simónit për shkak të një dëmtimi në kyçin e dorës gjatë sezonit 2024/25. Ai luajti pesë nga gjashtë ndeshjet e fazës së grupeve të Ligës s ë Kombeve dhe mbajti tri herë portën e paprekur.
Megjithatë, sapo Simón u rikthye nga dëmtimi në fillim të vitit 2025, De la Fuente e riktheu menjëherë në formacionin bazë. Që nga ajo kohë, Raya ka pasur vetëm disa paraqitje sporadike, përfshirë miqësoren ndaj Egjipti dhe 45 minuta në testin para Botërorit kundër Peruja.
Kjo nuk mjaftoi për ta bindur trajnerin spanjoll të ndryshonte hierarkinë. Si pasojë, edhe në ndeshjen e parë të Kupës së Botës kundër Kepit të Gjelbër, Raya e ndoqi gjithçka nga stoli, ndërsa debati për portierin titullar të Spanjës vazhdon të mbetet një nga temat më të nxehta të turneut. /Telegrafi/