David Beckham nderohet me yll në 'Hollywood Walk of Fame', në fjalimin e tij bëri një dedikim emocionues për familjen
Ish-kapiteni i ekipit anglez të futbollit, David Beckham, mori yllin e tij në Hollywood Walk of Fame.
Në ceremoninë e mbajtur në Los Angeles, ai u mbështet nga bashkëshortja e tij Victoria Beckham, aktori Tom Cruise dhe shumë miq e familjarë.
Tom Cruise, i cili ka edhe yllin e tij në Walk of Fame, mbajti një fjalim në të cilin theksoi përkushtimin dhe karrierën e suksesshme të Beckham.
Foto: Reuters
"Shumë kohë para trofeve, stadiumeve të mbushura plot dhe famës botërore, ishte një djalë me një ëndërr, por edhe me disiplinë dhe vendosmëri për të arritur çdo qëllim që i vinte vetes", tha Cruise.
Ai shtoi se historia e Beckhamit i ngjan një skenari hollivudian dhe theksoi se suksesi nuk e ka ndryshuar kurrë atë si person.
Victoria Beckham e nisi fjalimin e saj me një ton shakaje.
Foto: Reuters
"Duke u rritur në Angli, "Shëtitorja e Famës" ishte diçka që e shihja vetëm në filma. Kështu që natyrshëm supozova se po vija të merrja yllin tim sot për rolin tim në filmin kult 'Spice World'", tha ajo me shaka.
Më pas, ajo e lavdëroi bashkëshortin e saj, duke theksuar vizionin, përkushtimin dhe punën e tij të palodhur.
"Shumica e njerëzve e njohin Davidin si sportist, biznesmen dhe aktivist, por pas gjithë kësaj qëndron një burrë i karakterizuar nga mirësia, besnikëria dhe përkushtimi ndaj familjes së tij", tha ajo.
Në fjalën e tij, Beckham falënderoi gruan, familjen, miqtë dhe kolegët e tij që e mbështetën gjatë gjithë karrierës së tij.
“Viktoria, gruaja ime e mrekullueshme prej gati 30 vitesh, pa ty asgjë nga kjo nuk do të ishte e mundur ose nuk do të kishte të njëjtin kuptim”, tha ai.
Ai ishte veçanërisht emocional kur fliste për fëmijët e tij.
"Ti je arsyeja pse zgjohem nga shtrati çdo mëngjes. Të të bëj krenare është arritja ime më e madhe në jetë. Të dua", tha ai.
Djemtë e tij Romeo dhe Cruz dhe vajza Harper morën pjesë në ceremoni, ndërsa djali i madh Brooklyn Beckham dhe gruaja e tij Nicola Peltz nuk ishin midis të ftuarve. Mungesa e tyre nxiti më tej spekulimet rreth marrëdhënieve të prishura familjare, të cilat janë diskutuar në media për një kohë të gjatë.
Megjithatë, Beckham nuk donte të komentonte mbi këto akuza.
Foto: Reuters
"Më vjen keq që po ju ndërpres, por është një çështje private. Është e vetmja temë për të cilën nuk dua të flas", tha ai në një intervistë me Variety.
Duke folur për vlerësimin që mori, Beckham nuk e fshehu kënaqësinë e tij.
"Vërtet nuk mund ta besoj që kam yllin tim. Mbaj mend që ecja nëpër Hollywood dhe shihja emrat në trotuare. Tani është një nder i madh të di që emri im do të jetë midis tyre", tha ai.
Beckham ka luajtur për disa nga klubet më të mëdha në botë gjatë gjithë karrierës së tij dhe tani konsiderohet si një nga atletët më me ndikim të gjeneratës së tij. Përveç suksesit të tij në fushë, ai ka ndërtuar edhe një karrierë të suksesshme biznesi gjatë viteve, duke u bërë një nga fytyrat më të njohura në sportin botëror. /Telegrafi/