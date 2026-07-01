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Aktori Danny Glover njoftoi se është diagnostikuar me sëmundjen Alzheimer, gjë të cilën e konfirmoi gjatë një interviste në emisionin "Today" me Lester Holt.

Glover (79) tha se u diagnostikua "jo shumë kohë pasi" mori një çmim nderi Oscar në vitin 2022. Në intervistë, ai theksoi se si po përballet aktualisht me sëmundjen, por gjithashtu se është i vetëdijshëm për atë që do të vijë.

"Në një farë mënyre, mund të jetoj me të. Por jam i sigurt se, ndërsa sëmundja përparon, gjërat do të jenë të ndryshme dhe do të ndryshojnë", tha aktori.

Ai shtoi se familja e tij i ofron mbështetjen më të madhe dhe është mirënjohës që ata janë pranë tij.

Vajza e tij, Mandisa Glover, foli gjithashtu në emision, duke theksuar se ishte e rëndësishme që babai i saj të fliste hapur për jetën dhe gjendjen e tij.

"Është shumë e rëndësishme që ai të ketë kontroll mbi historinë e tij, mbi rrugën e tij në jetë. Njerëzit bëjnë pyetje dhe unë nuk dua të jem e pandershme dhe të them se gjithçka është perfekte dhe gjithçka është në rregull", tha ajo.

Në intervistë, Glover reflektoi mbi karrierën e tij të gjatë, duke veçuar filmin "Vende në zemër" si projektin e tij të preferuar. Ai foli gjithashtu për fokusin e tij në edukimin e të rinjve dhe përgjegjësinë e tyre në shoqëri.

"Drejtësia është përgjegjësia jonë e përbashkët. Mësova nga prindërit e mi se njerëzit kanë aftësinë të ndryshojnë dhe të formësojnë rrugën e tyre", tha Glover.

Aktori më parë ka folur hapur për probleme të tjera shëndetësore, përfshirë epilepsinë, me të cilën ka luftuar që nga adoleshenca, por e pati sulmin e fundit në moshën 35 vjeç. /Telegrafi/

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