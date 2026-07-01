Danny Glover zbulon se vuan nga sëmundja e Alzheimerit: Jam mirënjohës që kam familjen time pranë
Aktori Danny Glover njoftoi se është diagnostikuar me sëmundjen Alzheimer, gjë të cilën e konfirmoi gjatë një interviste në emisionin "Today" me Lester Holt.
Glover (79) tha se u diagnostikua "jo shumë kohë pasi" mori një çmim nderi Oscar në vitin 2022. Në intervistë, ai theksoi se si po përballet aktualisht me sëmundjen, por gjithashtu se është i vetëdijshëm për atë që do të vijë.
"Në një farë mënyre, mund të jetoj me të. Por jam i sigurt se, ndërsa sëmundja përparon, gjërat do të jenë të ndryshme dhe do të ndryshojnë", tha aktori.
Ai shtoi se familja e tij i ofron mbështetjen më të madhe dhe është mirënjohës që ata janë pranë tij.
Vajza e tij, Mandisa Glover, foli gjithashtu në emision, duke theksuar se ishte e rëndësishme që babai i saj të fliste hapur për jetën dhe gjendjen e tij.
"Është shumë e rëndësishme që ai të ketë kontroll mbi historinë e tij, mbi rrugën e tij në jetë. Njerëzit bëjnë pyetje dhe unë nuk dua të jem e pandershme dhe të them se gjithçka është perfekte dhe gjithçka është në rregull", tha ajo.
Në intervistë, Glover reflektoi mbi karrierën e tij të gjatë, duke veçuar filmin "Vende në zemër" si projektin e tij të preferuar. Ai foli gjithashtu për fokusin e tij në edukimin e të rinjve dhe përgjegjësinë e tyre në shoqëri.
"Drejtësia është përgjegjësia jonë e përbashkët. Mësova nga prindërit e mi se njerëzit kanë aftësinë të ndryshojnë dhe të formësojnë rrugën e tyre", tha Glover.
Aktori më parë ka folur hapur për probleme të tjera shëndetësore, përfshirë epilepsinë, me të cilën ka luftuar që nga adoleshenca, por e pati sulmin e fundit në moshën 35 vjeç. /Telegrafi/