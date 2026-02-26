Danimarka shkon në zgjedhje të parakohshme, shkak tensionet me SHBA-në për Grenlandën
Kryeministrja daneze Mette Frederiksen ka njoftuar se vendi do të mbajë zgjedhje parlamentare më 24 mars, duke u dhënë qytetarëve mundësinë të votojnë disa muaj më herët pas një përplasjeje të tensionuar me Uashingtonin për shkak të Grenlandës.
Votuesit do të përcaktojnë se kush do të ulet në parlamentin danez, Folketing, dhe do të zgjedhin 179 ligjvënësit e tij.
Shumica e vendeve në dhomë — 175 — janë të rezervuara për deputetët që përfaqësojnë zonat zgjedhore daneze, ndërsa katër të tjerat ndahen midis ligjvënësve nga dy territoret autonome të Mbretërisë së Danimarkës, Grenlanda dhe Ishujt Faroe.
“Tani varet nga ju, votuesit, të vendosni se çfarë drejtimi do të marrë Danimarka gjatë katër viteve të ardhshme. Dhe unë mezi pres ta shoh këtë”, tha Frederiksen ndërsa njoftoi zgjedhjet para parlamentarëve të enjten.
Zgjedhjet e përgjithshme duhet të mbahen në Danimarkë të paktën çdo katër vjet, por kryeministri në detyrë mund t’i thërrasë ato në çdo kohë.
Zgjedhjet e fundit të mbajtura në shtetin anëtar të NATO-s dhe BE-së u zhvilluan në nëntor 2022, duke rezultuar në një koalicion trepartiak, duke kapërcyer ndarjen e majtë dhe e djathtë.
Frederiksen, një socialdemokrate e qendrës së majtë, ka udhëhequr vendin që nga mesi i vitit 2019.
Ajo aktualisht kryeson një qeveri me Partinë Liberale, të udhëhequr nga Ministri aktual i Mbrojtjes Troels Lund Poulsen, dhe Partinë e Moderuar të qendrës, të udhëhequr nga Ministri i Jashtëm Lars Løkke Rasmussen, i cili më parë mbante postin e kryeministrit.
Një sfidë e madhe për qeverinë e Frederiksen gjatë vitit të fundit ka qenë përballja me dëshirën e presidentit të SHBA-së Donald Trump për të blerë Grenlandën, e cila kulmoi me kërcënimin e tij muajin e kaluar për të vendosur tarifa të reja ndaj Kopenhagenit dhe disa vendeve të tjera të BE-së.
Trump kishte argumentuar se Uashingtoni duhet ta blejë ishullin në Atlantikun e Veriut për ato që ai i quajti arsye të sigurisë kombëtare, pasi Rusia dhe Kina përbëjnë një kërcënim serioz për Grenlandën dhe rajonin e Arktikut, duke ngritur shqetësime në Shtëpinë e Bardhë.
Mosmarrëveshja përfundoi pasi Trump njoftoi se ishte arritur një marrëveshje kornizë për të forcuar sigurinë në Arktik, pas bisedimeve me shefin e NATO-s, Mark Rutte, në margjinat e Forumit Ekonomik Botëror në Davos.
Pas kësaj, zyrtarët amerikanë, danezë dhe të Grenlandës filluan bisedimet teknike mbi zbatimin e marrëveshjes.
Frederiksen dhe zyrtarë të tjerë të shquar danezë kanë thënë vazhdimisht se sovraniteti i vendit është i panegociueshëm. /Telegrafi/