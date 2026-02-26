Danillovski: Mosha nuk duhet të jetë bazë për heqjen e të drejtës së drejtimit të automjetit
Mjeku Dragan Danillovski reagoi ndaj njoftimeve për ndryshime ligjore që do të kufizonin drejtimin e automjetit bazuar në moshë, duke vlerësuar se një zgjidhje e tillë ngre një çështje serioze të diskriminimit të institucionalizuar të moshës, të ashtuquajturit "diskriminim sipas moshës".
Në një deklaratë publike, Danillovski thekson se mosha si kriter administrativ për kufizimin e të drejtave krijon një precedent të rrezikshëm, pasi prezanton një kategori qytetarësh me të drejta të reduktuara dhe e trajton autonominë si të kushtëzuar, në vend që të jetë një e drejtë themelore njerëzore.
Ai thekson se në ligj dhe bioetikë, diskriminimi njihet kur një vlerësim individual zëvendësohet nga një supozim i përgjithshëm, në këtë rast, supozimi se mosha automatikisht do të thotë paaftësi. Sipas tij, kjo është e pambështetshme si etikisht ashtu edhe shkencërisht.
"Aftësia funksionale nuk mund të lexohet nga një kartë identiteti. Mosha biologjike nuk përkon me moshën kalendarike. Dikush mund të jetë një shofer me rrezik të lartë në moshën 20 vjeç, ndërsa një tjetër mund të ketë funksione të qëndrueshme psikomotorike dhe njohëse në moshën 90 vjeç", deklaron Danillovski.
Ai thekson se vlerësimi i aftësisë për drejtim të automjetit duhet të bazohet në një vlerësim mjekësor, nëpërmjet ekzaminimeve, testeve dhe vlerësimit individual të rrezikut dhe jo nëpërmjet një vendimi administrativ që zbatohet për të gjithë mbi një moshë të caktuar./Telegrafi/