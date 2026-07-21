Dani Olmo tregon pse nuk reagoi pasi u godit në fytyrë nga trajneri argjentinas
Mesfushori spanjoll Dani Olmo ka folur për incidentin që ndodhi pas finales mes Spanjës dhe Argjentinës, ku u përfshi në një përplasje me Roberto Ayalan, ndihmësin e stafit teknik të Argjentinës.
Pamjet, të cilat nuk u transmetuan drejtpërdrejt, por më vonë u shpërndanë gjerësisht në rrjetet sociale, tregojnë Ayalan duke shtyrë fillimisht Eric Garcian dhe më pas duke prekur në fytyrë Olmon. Futbollisti spanjoll nuk reagoi fizikisht, por u mjaftua me një debat verbal.
Duke komentuar ngjarjen, Olmo pranoi se reagimi i tij i parë ishte instinktiv, por vendosi të ruante qetësinë.
"Kur një anëtar i stafit të ekipit kundërshtar vendos duart në fytyrën time në atë mënyrë, instinkti im i parë ishte t'ia ktheja menjëherë”, ka thënë fillimisht Olmo.
“Jam njeri dhe në ato momente emocionet janë të forta. Megjithatë, u ndala, sepse nuk doja të jepja një shembull të keq për fëmijët dhe tifozët që po na ndiqnin. Si futbollistë kemi përgjegjësi dhe duhet të jemi model për brezat e rinj".
Mesfushori spanjoll komentoi edhe sjelljen e disa lojtarëve argjentinas pas përfundimit të ndeshjes, të cilët kthyen shpinën gjatë ceremonisë së dorëzimit të trofeut.
por que el raton ayala le pegó una piña a dani olmo jajdjsjsjsj pic.twitter.com/ZNkBpPAcjU
— Peñargrol (@CAPArgento__) July 20, 2026
"Sinqerisht, nuk më intereson ajo që bënë pas ndeshjes. Mund të humbasin kontrollin, të sillen keq apo të kërkojnë konflikt, por ne treguam më shumë klas, si në fushë ashtu edhe jashtë saj”.
“Për mendimin tim, Lionel Messi ishte i vetmi që ruajti qetësinë dhe dinjitetin gjatë gjithë kohës, ndërsa pjesa tjetër dukej sikur kërkonte një arsye për t'u përfshirë në përplasje", u shpreh Olmo.
Incidenti ka ngjallur reagime të shumta në rrjetet sociale, ku shumë tifozë kanë kritikuar sjelljen e disa anëtarëve të delegacionit argjentinas pas finales.
Ndërkohë, deklarata e Olmos është vlerësuar si një shembull i vetëpërmbajtjes dhe respektit për frymën sportive, pavarësisht tensioneve të krijuara në përfundim të ndeshjes. /Telegrafi/