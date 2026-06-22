Dani Olmo i jep ritëm Spanjës
Dani Olmo ka qenë një nga lojtarët më vendimtarë të Spanjës në ndeshjen kundër Arabisë Saudite, duke ndikuar drejtpërdrejt në përshpejtimin e lojës dhe rritjen e vertikalitetit të skuadrës.
Mesfushori spanjoll u dallua për qetësinë dhe saktësinë në pasime, duke mos gabuar asnjë top në pjesën e parë, një statistikë që tregon kontrollin e tij të plotë në lojë. Ai u vendos mes linjave dhe krijoi vazhdimisht hapësira për shokët e skuadrës, duke e bërë Spanjën më dinamike në fazën ofensive.
Olmo ishte gjithashtu i përfshirë në aksionin e golit të tretë të Spanjës, duke asistuar për Mikel Oyarzabal.
Përzgjedhësi Luis de la Fuente e vlerësoi lart rolin e tij, duke e quajtur “mjeshtër mes linjave”, për aftësinë e tij për të lidhur repartet dhe për të ndryshuar ritmin e lojës.
Në total, Olmo përfundoi pjesën e parë me 100% saktësi në pasime, ndërsa në fund të ndeshjes regjistroi rreth 90% saktësi dhe një ndikim të dukshëm në ndërtimin e aksioneve sulmuese.
Pas ndeshjes, vetë lojtari u shpreh i kënaqur me paraqitjen, duke theksuar se ndihet mirë në rolin e tij dhe i gatshëm për të ndihmuar ekipin në vazhdim të turneut.
Spanja duket se fiton një element kyç në mesfushë me Olmon në formë të plotë. /Telegrafi/