Dalin pamjet e përplasjes së ashpër të Vinicius me yllin e Getafes pas përfundimit të ndeshjes
Vinicius Junior u përfshi përsëri në një përplasje të pakëndshme pas humbjes surprizë të Real Madrid ndaj Getafes në ‘Santiago Bernabeu’.
Ylli brazilian luajti të gjithë 90 minutat për “Los Blancos” ndërsa ekipi i tij u mund 1-0 nga rivalët lokalë.
Pas fundit të ndeshjes, superylli i Realit u provokua nga Allan Nyom, një kundërshtar me të cilin Vinicius është përplasur më parë gjatë këtij sezoni.
Real Madrid humbi mundësinë për të ngushtuar diferencën në një pikë ndaj rivalëve të Barcelonës pas kësaj humbjeje të ngushtë në fushën e tyre.
🚨 Vinicius Jr and Militão vs Getafe’s Nyom after the game.@lejournaldureal 🎥 pic.twitter.com/x9Xml8ovKR
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 2, 2026
Të dy skuadrat përfunduan ndeshjen me 10 lojtarë, pasi dramatika e minutave shtesë solli përjashtimin e Franco Mastantuono dhe Adrian Liso.
Pas përfundimit të ndeshjes, pati tensione të mëtejshme, me lojtarë dhe stafin teknik që u përfshinë ndërsa Vinicius u përball me Nyom dhe u përfshi në një debat të nxehur me mbrojtësin veteran ish-reprezentuesin kamerunas.
Vinicius dhe Nyom kanë histori gjatë sezonit 2025/26, pas një përplasjeje të tjera të ndezur mes dy fqinjëve në ‘Estadio Coliseum’ i bërë për të parandaluar që Kiko Femenia të merrte kartonin e dytë të verdhë./Telegrafi/