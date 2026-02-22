Cosmo e përfaqëson Austrinë në Eurovision 2026
Austria, vendi organizator i Festivalit të Këngës në Eurovision të këtij viti, ka zgjedhur artistin 19-vjeçar Cosmo si përfaqësuesin e saj në këtë konkurs.
Pas emrit skenik Cosmo qëndron këngëtari Benjamin Gedeon, i cili këtë vit prezantohet me "Tanzschein".
Kënga i kushtohet nënës së tij dhe përmban kafshë të ndryshme që kërcejnë me një ritëm.
Foto: YouTube
Benjamin Gedeon fitoi nga 12 finalistët dhe siguroi vendin e tij në finalen e Eurovisionit.
Cosmo, i dallueshëm nga ylli blu mbi syrin e djathtë, e përshkruan pjesëmarrjen e tij në finalen e 16 majit në Vjenë si një "nder të jashtëzakonshëm".
Si vend pritës, Austria u kualifikua automatikisht për raundin e 20 finalistëve.
Pas dhjetë vitesh përzgjedhjeje të brendshme, transmetuesi kombëtar austriak ORF i lejoi përsëri publikut të votonte këtë vit.
Foto: YouTube
Gjysma e votave u hodhën nga juria dhe gjysma tjetër nga shikuesit.
Fituesi i vitit të kaluar, kontratenori austriak JJ, fitoi në Bazel me këngën "Wasted Love", duke e sjellë Eurosong-un në Austri.
- YouTube www.youtube.com
Vjena e ka pritur këtë konkurs dy herë deri më tani - në vitin 1967 dhe 2015. /Telegrafi/