Copa gjigante e akullit bie nëpër çati dhe përfundon mbi divanin e dhomës së ndenjes në një shtëpi në Los Anxhelos
Një mbikëqyrës i Qarkut të Los Anxhelosit po bën thirrje për një hetim të Administratës Federale të Aviacionit, pasi një copë akulli u përplas në çatinë e një shtëpie.
Mbikëqyrësja e Qarkut të Los Anxhelosit, Janice Hahn, ndau foto në mediat sociale që tregojnë copën e akullit të mbuluar me dhe që u përplas në çati, hapi një vrimë në tavan dhe ra në divanin e dhomës së ndenjes të një shtëpie në Whittier, transmeton Telegrafi.
"Të dhënat e fluturimit tregojnë se një aeroplan po fluturonte sipër nesh në atë kohë," shkroi Hahn.
"Jemi me fat që askush nuk ishte në dhomë kur kjo ndodhi. Ky incident mund të kishte qenë shumë më keq", shtoi ajo.
Hahn po bën thirrje që FAA të hetojë nëse copa e akullit ra vërtet nga një aeroplan.
Banori Yuder Grau ishte në shtëpi në kohën e incidentit dhe tha se dukej si një shpërthim.
Thania Manga, pronarja e shtëpisë, po e mban akullin, të cilin ajo e përshkroi si me erë të keqe, të mbyllur në qese dhe të ngrirë derisa të mund të identifikohet.
"Ne patjetër duam të dimë se nga çfarë përbëhet dhe nëse do të ndikojë në shëndetin tonë. Së dyti, ne e kuptojmë nëse është një aeroplan apo diçka e tillë, që të kuptojmë pse ndodh, sepse edhe tani që po flasim, ka një aeroplan mbi ne dhe është e frikshme", tha Manga. /Telegrafi/
