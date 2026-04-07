Conte pas fitores ndaj Milanit: Napoli i jashtëzakonshëm, do të përpiqemi ta mbrojmë Scudetton
Antonio Conte mendon se mposhtja e Napolit ndaj Milanit për të zënë vendin e dytë gjatë një krize lëndimesh është 'e jashtëzakonshme', por ndërsa ata duhet të jenë 'realistë', kjo skuadër ende 'dëshiron ta mbrojë Scudetton deri në fund'.
Kjo ishte një përballje masive për vendin e dytë dhe mundësia për të mbajtur presionin mbi liderët, Interin, dhe këtë e arriti vetëm Napoli përkundër mungesave të shumta shkaku i lëndimeve.
Ishte një lojtar zëvendësues që vendosi ndeshjen, Matteo Politano që gjuajti me volej pas një spastrimi të dobët të Koni De Winter nga shtylla në minutën e 79-të.
“Kjo fitore na jep shumë entuziazëm dhe besim, sepse nuk duhet të harrojmë kurrë se nëse jemi atje lart në vendin e dytë, kjo është falë atyre djemve që mbuluan të gjitha mungesat që patëm këtë sezon”, ka thënë fillimisht Conte për DAZN Italia.
“Hojlund mungonte sot, por nuk i kemi pasur as Di Lorenzo, Rrahmani, Neres dhe Vergara për një kohë, kështu që janë pesë lojtarë që janë pothuajse të gjithë titullarë të rregullt. Është e jashtëzakonshme që skuadra ka qëndruar në atë pozicion pavarësisht këtyre mungesave”.
"Çdo skuadër tjetër do të ishte shkatërruar dhe do të kishte humbur luftën. Mendoj për Elmasin, i cili hyri në fushë për 15 minutat e fundit, ai ishte një lojtar kyç gjatë mungesave të shumta. Mazzocchi, Beukema, ata ishin protagonistë gjatë gjithë sezonit".
"Kjo ishte e jashtëzakonshme, jo ajo që pamë sonte. Është e pashmangshme që sa më shumë lojtarë të bëhemi në formë, aq më shumë zgjedhje kemi dhe aq më shumë mund të bëjmë rotacione për t'i mbajtur të gjithë të freskët".
Ky rezultat do të thotë që Napoli e kalon Milanin në vendin e dytë dhe është shtatë pikë prapa liderit Interit, i cili e mposhti Romën 5-2 të dielën mbrëma.
“Tani duhet të vazhdojmë, sepse kanë mbetur edhe shtatë xhiro dhe kemi bërë një hap të rëndësishëm drejt Ligës së Kampionëve, që është objektivi ynë”.
“Nëse Milani mund të thotë se Liga e Kampionëve është objektivi i tyre, pse të mos jetë edhe Napoli? Edhe Juventusi thotë të njëjtën gjë, Napoli fitoi Superkupën, por njerëzit duket se presin edhe më shumë nga ne sesa nga këto klube”.
“Tani duhet të përpiqemi të qëndrojmë atje lart dhe ta mbrojmë këtë pozicion. E dimë që Interi meriton të jetë i pari në tabelë, jemi atje dhe duhet të përqendrohemi te vetja”.
Sa shumë beson Conte në mundësinë e një Scudetto të dytë radhazi të Napolit?
“Duhet të jemi realistë këtu. Do të na duhet të mos bëjmë asnjë gabim të vetëm dhe në të njëjtën kohë të shpresojmë që Interi të gabojë më shumë se një herë. Duke parë atë që ka bërë Interi deri më tani, kjo duket e pamundur. Ata janë një skuadër shumë e fortë, e meritojnë gjithçka që po bëjnë dhe ne duhet të përpiqemi ta mbajmë këmbën në gaz”.
“Ne duam ta mbrojmë Scudetton deri në fund, gjë që nuk kishim mundur ta bënim për shumë muaj, por tani kemi qenë në gjendje të marrim përsëri kontrollin e historisë sonë, fatit tonë dhe duam të vazhdojmë, pa bërë deklarata”.
“Vendi që çon në Ligën e Kampionëve duhet të sigurohet ende dhe nuk është arritur ende. Ky është me të vërtetë një objektiv themelor, sepse të gjithë i dinë përfitimet financiare që sjell", përfundoi trajneri i Napolit. /Telegrafi/