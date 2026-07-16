Como pranon ofertën e rivalëve të Serie A për Mërgim Vojvodën, gati zyrtarizimi i transferimit
Como ka pranuar një ofertë nga Udinese për lojtarin e kombëtares së Kosovës, Mergim Vojvoda, kështu që tani drenicasi do të diskutojë kushtet personale për të kompletuar transferimin.
Mbrojtësi i djathtë nga Kosova është 31 vjeç dhe kontrata e tij aktuale në Stadio Sinigaglia është e vlefshme deri në qershor të vitit 2028.
Ai u bashkua me Comon në shkurt të vitit 2025 nga Torino për një kosto prej 2 milionë eurosh, përpara se të luante për Standard Liege.
Kishte pasur raportime për interes nga skuadra si Cagliari, Venezia dhe Monza, por duket sikur Udinese ka epërsinë për transferimin e yllit kosovar.
Analisti i transferimeve të Sportitalia, Gianluigi Longari, pretendon se Udinese bëri një propozim për Vojvodën dhe Como e ka pranuar.
Sky Sport Italia jep shifrat dhe detajet duke thënë se oferta peshon 1.3 milion euro plus 300 mijë euro në bonuse.
Como have accepted an offer from Udinese for Kosovo international Mergim Vojvoda, claim Sportitalia, so now he will discuss personal terms.#Como #Udinese #SerieA #Calcio pic.twitter.com/EkLpvx1DHW
— Football Italia (@footballitalia) July 15, 2026
Tani është detyrë e friulanëve të bien dakord për kushtet personale me mbrojtësin e gjithanshëm, i cili mund të luajë edhe në mbrojtje qendrore me tre, në dy krahët e mbrojtjes ose në një pozicion më të avancuar në krahun e djathtë.
Vojvoda bëri 34 paraqitje për Comon sezonin e kaluar midis Serie A dhe Coppa Italia, duke shënuar dy gola dhe duke dhënë tre asistime. /Telegrafi/