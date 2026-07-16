ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Como ka pranuar një ofertë nga Udinese për lojtarin e kombëtares së Kosovës, Mergim Vojvoda, kështu që tani drenicasi do të diskutojë kushtet personale për të kompletuar transferimin.

Mbrojtësi i djathtë nga Kosova është 31 vjeç dhe kontrata e tij aktuale në Stadio Sinigaglia është e vlefshme deri në qershor të vitit 2028.

Ai u bashkua me Comon në shkurt të vitit 2025 nga Torino për një kosto prej 2 milionë eurosh, përpara se të luante për Standard Liege.

Kishte pasur raportime për interes nga skuadra si Cagliari, Venezia dhe Monza, por duket sikur Udinese ka epërsinë për transferimin e yllit kosovar.

Analisti i transferimeve të Sportitalia, Gianluigi Longari, pretendon se Udinese bëri një propozim për Vojvodën dhe Como e ka pranuar.

Sky Sport Italia jep shifrat dhe detajet duke thënë se oferta peshon 1.3 milion euro plus 300 mijë euro në bonuse.


Tani është detyrë e friulanëve të bien dakord për kushtet personale me mbrojtësin e gjithanshëm, i cili mund të luajë edhe në mbrojtje qendrore me tre, në dy krahët e mbrojtjes ose në një pozicion më të avancuar në krahun e djathtë.

Vojvoda bëri 34 paraqitje për Comon sezonin e kaluar midis Serie A dhe Coppa Italia, duke shënuar dy gola dhe duke dhënë tre asistime. /Telegrafi/

Serie AFutbollNdërkombëtareSport
telegrafi sport app