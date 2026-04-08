Çmimi i naftës bie ndjeshëm pas marrëveshjes së armëpushimit SHBA-Iran për të rihapur Ngushticën e Hormuzit
Çmimet globale të naftës kanë rënë ndjeshëm dhe tregjet e aksioneve janë rritur, pasi SHBA-të dhe Irani ranë dakord për një marrëveshje armëpushimi me kusht dyjavor që përfshin rihapjen e rrugës ujore kyçe të Ngushticës së Hormuzit.
Çmimi i naftës së papërpunuar Brent ra me rreth 13% në 94.80 dollarë për fuçi, ndërsa nafta e tregtuar në SHBA ishte më shumë se 15% më e ulët në 95.75 dollarë.
Por çmimet e naftës mbeten më të larta se para fillimit të konfliktit më 28 shkurt. Në atë kohë, ajo tregtohej me rreth 70 dollarë për fuçi, transmeton Telegrafi.
Kostoja e energjisë është rritur ndërsa furnizimet me naftë dhe gaz nga Lindja e Mesme janë ndërprerë rëndë, pasi Irani kërcënoi të sulmonte anijet që përpiqeshin të përdornin ngushticën në hakmarrje ndaj sulmeve ajrore të SHBA-së dhe Izraelit.
Indekset kryesore të aksioneve në rajonin e Azi-Paqësorit u rritën të mërkurën në mëngjes.
Nikkei 225 i Japonisë fitoi me 5%, ndërsa Kospi i Koresë së Jugut u rrit me gati 6%. Indeksi Hang Seng i Hong Kongut u rrit me 2.8%, ndërsa ASX 200 në Australi fitoi 2.7%.
Kontratat me afat të caktuar të tregut të aksioneve amerikane gjithashtu treguan për një hapje më të lartë për Wall Street.
Kontratat me afat të caktuar janë një marrëveshje për të blerë një aset për një çmim të caktuar në një moment të mëvonshëm.
Në rastin e kontratave me afat të caktuar të aksioneve amerikane, ato mund të tregojnë drejtimin e tregut para se të hapet.
Në një postim në mediat sociale të martën në mbrëmje, Trump tha: "Pajtohem të pezulloj bombardimin dhe sulmin ndaj Iranit për një periudhë prej dy javësh me kusht që Republika Islamike e Iranit të bjerë dakord për hapjen e plotë, të menjëhershme dhe të sigurte të Ngushticës së Hormuzit".
Ai kishte vendosur një afat kohor për orën 20:00 të martën, duke kërcënuar se "një qytetërim i tërë do të vdesë sonte" nëse nuk arrihet asnjë marrëveshje.
Të dhënat tregojnë pak lëvizje në Ngushticën e Hormuzit - disa orë pas shpalljes së armëpushimit SHBA-Iran
Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, tha në mediat sociale se Teherani do të bjerë dakord për një armëpushim "nëse sulmet kundër Iranit ndalen", duke shtuar se kalimi i sigurt përmes Ngushticës së Hormuzit "do të jetë i mundur".
Pavarësisht kërcënimeve të tij, Trump ka të ngjarë të jetë i kujdesshëm në lidhje me lejimin e çmimeve të energjisë "të rriten në mënyrë marramendëse" duke përshkallëzuar konfliktin, tha Xavier Smith nga firma e kërkimit të tregut AlphaSense.
Kjo mund të kishte çuar në një "plagë ekonomike të vetëshkaktuar" që pak do ta rrezikonin, veçanërisht duke pasur parasysh presionin e afërt të vlerësimeve të miratimit mbi udhëheqjen e Trump, tha Smith, një drejtor kërkimi.
Më shumë cisterna nafte të bllokuara pranë ngushticës mund të jenë në gjendje të kalojnë përmes rrugës ujore gjatë armëpushimit, duke ofruar njëfarë lehtësimi për tregjet në javët e ardhshme, tha analisti Saul Kavonic nga firma e shërbimeve financiare MST Marquee.
Pavarësisht konfliktit, disa anije kanë kaluar nëpër Ngushticën e Hormuzit, megjithëse shumë më pak se zakonisht.
Vendet aziatike - përfshirë Indinë, Malajzinë dhe Filipinet - kanë negociuar kalim të sigurt për anijet e tyre në javët e fundit.
Kina gjithashtu ka pranuar se disa nga anijet e saj kanë kaluar ngushticën që nga fillimi i luftës.
Ndërkohë, një anije kontejnerësh me flamurin e Maltës në pronësi të kompanisë franceze CMA CGM kaloi rrugën e transportit detar, konfirmoi të premten organizata mediatike BFM TV - e cila është në pronësi të firmës së transportit detar.
Dhe një anije japoneze që transportonte gaz natyror gjithashtu doli nga ngushtica, konfirmoi gjigandi i transportit detar MOL.
Kavonic tha se ndërsa një armëpushim është në fuqi, është ende e pamundur që prodhimi i energjisë në Lindjen e Mesme të rifillojë plotësisht derisa të ketë besim për një marrëveshje paqeje të qëndrueshme.
Gjithashtu mund të duhen muaj që prodhimi të rifillojë për shkak të dëmeve të shkaktuara në infrastrukturën energjetike në rajon, tha ai.
Irani ka synuar infrastrukturën energjetike dhe industriale në të gjithë rajonin e pasur me naftë në hakmarrje ndaj sulmeve SHBA-Izrael.
Mund të duhen vite për të riparuar dëmin dhe të kushtojë më shumë se 25 miliardë dollarë, sipas firmës kërkimore Rystad Energy.
Çmimet e energjisë u rritën në mesin e marsit pas sulmeve në qendrën industriale Ras Laffan të Katarit, e cila prodhon rreth një të pestën e gazit natyror të lëngshëm në botë.
Pronarët e qendrës thanë se sulmet kanë ulur kapacitetin e eksportit të vendit me 17% dhe se do të duhen deri në pesë vjet për të riparuar dëmin.
Azia është goditur veçanërisht rëndë nga pasojat ekonomike të luftës në Iran, pasi shumë vende varen shumë nga energjia nga Gjiri.
Qeveritë dhe kompanitë në të gjithë rajonin kanë njoftuar masa në javët e fundit për t'u përballur me çmimet e larta të energjisë dhe mungesat e karburantit.
Më 24 mars, Filipinet, të cilat importojnë 98% të naftës së tyre nga Lindja e Mesme, u bënë vendi i parë që shpalli një emergjencë kombëtare energjitike pasi çmimet e benzinës u dyfishuan.
Shumë linja ajrore në rajon kanë rritur çmimet dhe kanë ulur fluturimet në përgjigje të rritjes së çmimeve të karburantit për avionë.
Vendet në zhvillim në Azi janë prekur veçanërisht nga konflikti pasi shumë prej tyre nuk kanë rafineritë e tyre ose rezerva të mjaftueshme nafte, tha Ichiro Kutani nga Instituti i Ekonomisë së Energjisë i Japonisë. /Telegrafi/