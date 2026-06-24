Çmimet e derivateve - nafta më lirë, benzina më shtrenjtë
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINTI) ka publikuar çmimet maksimale të lejuara të derivateve të naftës për datën 24 qershor 2026.
Referuar vendimit të MINTI-it, sot çmimi i naftës është 1.37 euro për litër, një cent më lirë se të martën.
Çmimi i benzinës ka shënuar rritje për një cent, nga 1.33 euro sa ishte të martën, sot është 1.34 euro për litër.
Ndërkaq, çmimi i gazit mbetet i njëjtë, 0.67 euro për litër. /Telegrafi/
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