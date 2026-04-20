Çmimet e biletave rriten ndjeshëm për ndeshjen PSG - Bayern Munich
Para nisjes zyrtare të gjysmëfinaleve të Ligës së Kampionëve, ku do të përballen Paris Saint-Germain dhe Bayern Munich, organizimet për shitjen e biletave kanë hyrë tashmë në një fazë intensive.
Sipas raportimeve të RMC Sport, çmimet e biletave kanë shkaktuar reagime të ashpra nga tifozët.
Interesimi i madh për këtë superpërballje ka ndikuar në rritjen e ndjeshme të çmimeve, ku bileta më e lirë raportohet të arrijë deri në 500 euro, një shifër që konsiderohet e papërballueshme për shumë përkrahës.
Kjo situatë ka hapur debat të gjerë në rrjetet sociale dhe në opinionin sportiv, me shumë tifozë që kritikojnë politikat e çmimeve dhe komercializimin e tepruar të ndeshjeve të nivelit më të lartë evropian.
Nga ana tjetër, kërkesa e jashtëzakonshme dhe rëndësia e këtij dueli mes dy gjigantëve të futbollit evropian po konsiderohen si faktorë kryesorë që kanë ndikuar në këtë rritje të çmimeve.
Ndeshja e parë do të zhvillohet në Paris, ku Paris Saint-Germain do të ketë avantazhin e fushës vendase, ndërsa takimi i kthimit pritet të luhet në Gjermani, në një atmosferë po aq elektrizuese në shtëpinë e Bayern Munich.
Ky duel pritet të jetë një nga përballjet më të ndjekura të sezonit, duke marrë parasysh formën e ekipeve dhe ambiciet e tyre për të siguruar një vend në finalen e madhe të Ligës së Kampionëve. /Telegrafi/