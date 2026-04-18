“Çmenduri” te Real Madridi: Gjiganti madrilen i penduar që s’e shkarkoi në dhjetor Xabi Alonson
Real Madridi po e konsideron si gabim vendimin për të mos e shkarkuar Xabi Alonson që në dhjetor të vitit 2025, sipas raportimeve nga Diario AS.
Brenda klubit besohet se skuadra aktuale është shumë më cilësore sesa rezultatet e dy sezoneve të fundit kanë treguar.
Drejtuesit kishin vendosur që në fillim të dhjetorit për largimin e Alonsos, pas një serie rezultatesh të dobëta.
Megjithatë, ai nuk u shkarkua zyrtarisht deri në janar, pasi klubi po kërkonte trajnerin e duhur për ta zëvendësuar.
Tani, në “Santiago Bernabeu”, ky vendim shihet si një gabim, pasi besohet se ajo periudhë pritjeje ishte kohë e humbur që mund të ishte shfrytëzuar për të stabilizuar skuadrën më herët.
Edhe pse priten disa ndryshime të synuara gjatë verës, burime pranë klubit theksojnë se nuk ka nevojë për një rindërtim të plotë, pasi grupi i lojtarëve konsiderohet i fortë në përgjithësi.
Vendimi për ta mbajtur Alonson në atë periudhë tashmë shihet si një mundësi e humbur për të adresuar më herët problemet dhe paqëndrueshmërinë e ekipit./Telegrafi/