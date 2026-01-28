Çmenduri në minutën e shtatë shtesë, portieri Trubin shënon ndaj Realit golin e artë që e dërgoi tutje Benfican
Ndeshja mes Benficas dhe Real Madridit ishte pa dyshim ndeshja më e mirë e xhiros së fundit të fazës së ligës në Ligën e Kampionëve, ku portugezët fituan 4-2.
Kjo fitore e dërgoi tutje Benfican në play-off, ndërsa Real Madridi po ashtu bie në play-off, dhe pse ishte në top 8-shen e parë.
Benfica ishte duke fituar (3-2), por golaverazhi i portugezxëve ishte (-3), aq sa ishte edhe i Marseilles, që zinte vendin e fundit në play-off, fal golave më të shumë të shënuara.
Real Madridi mori dy kartonë të kuq në minutat e fundit, kur Raul Asenscio dhe Rodrygo u ndëshkuan me të kuqi.
Në minutën e shtatë të kohës shtesë, Jose Mourinho I kërkoi portierit, Anatoliy Trubin, që të dal në sulm.
Një harkim u bukur në zonë, gjeti kokën e Trubin, i cili e mposhti Thibaut Courtoisin për 4-2.
TRUBIN MARCA NO ÚLTIMO MINUTO CONTRA O REAL MADRID E CLASSIFICA O BENFICA PARA A PRÓXIMA FASE DA CHAMPIONS LEAGUE!
É GOL HISTÓRICO DE GOLEIRO!
Benfica 4-2 Real Madrid.pic.twitter.com/pTTTmtuPFX
— Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) January 28, 2026
Ky gol rregulloi gol-dallimin e Benficas dhe e kaloi Marseillen, që eliminohet nga Liga e Kampionëve. /Telegrafi/