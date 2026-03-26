Çitaku: Respektimi i vendimeve të gjykatës, për PDK-në asnjëherë nuk është çështje diskutimi
Partia Demokratike e Kosovës (PDK) ka mbajtur sot mbledhjen e Kryesisë dhe të Grupit Parlamentar.
Nënkryetarja e PDK-së, Vlora Çitaku, ka bërë të ditur se u vendos që brenda pak ditësh do të mblidhet edhe Këshilli Drejtues i partisë, ku pritet të diskutohet për zhvillimet e fundit politike në vend.
“Aty do t’i marrim vendimet për veprimet e ardhshme politike që na presin”, ka deklaruar Çitaku.
Ajo theksoi gjithashtu se PDK respekton vendimet e Gjykatës Kushtetuese.
“PDK respekton vendimin e Gjykatës Kushtetuese. Respektimi i vendimeve të gjykatës për ne asnjëherë nuk është çështje diskutimi”, u shpreh shkurt Çitaku./Telegrafi/
