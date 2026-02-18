Cilat janë mënyrat më të mira për të zhvilluar qëndrueshmërinë tek fëmijët tuaj?
Rezistenca është një nga tiparet më të rëndësishme që fëmijët zhvillojnë ndërsa rriten, dhe shumë prindër synojnë të rrisin fëmijë që mund të përballojnë zhgënjimin, të rikuperohen nga dështimi dhe të përshtaten kur planet e tyre nuk funksionojnë.
Për prindërit, ekspertët kanë veçuar disa zakone që mund të ndihmojnë në ndërtimin e qëndrueshmërisë tek fëmijët tuaj.
Konkretisht, rezistenca fillon me marrëdhëniet, dhe fëmijët që rriten me kujdes të ngrohtë, të ndjeshëm dhe të parashikueshëm zhvillojnë aftësi më të forta rregullimi emocional dhe përballimi me kalimin e kohës.
"Lidhja e sigurt u siguron fëmijëve një themel të qëndrueshëm nga i cili ata i shohin marrëdhëniet në jetën e tyre si të parashikueshme dhe të sigurta. Kjo nxit një nivel të shëndetshëm besimi tek vetja dhe të tjerët, vetëbesim më të madh dhe kontroll më të mirë mbi emocionet e tyre", thotë psikologu Joseph Laino.
Kur fëmijët ndihen të sigurt, ata janë më të gatshëm të marrin rreziqe, siç është zgjidhja e një detyre të vështirë ose përballimi i një konflikti me bashkëmoshatarët e tyre, sepse e dinë se kanë mbështetjen e prindërve të tyre. Në jetën e përditshme, lidhja e sigurt ndërtohet duke bërë kontakt me sy kur një fëmijë flet, duke pranuar ndjenjat e tyre në vend që t'i minimizojnë ato dhe duke qenë të qëndrueshëm në rutinat dhe pritjet.
Kur fëmijët ndihen të sigurt emocionalisht, ata zhvillojnë stabilitetin e brendshëm të nevojshëm për t'u përballur me paqëndrueshmërinë në botën e jashtme. Mënyra se si fëmijët i interpretojnë dështimet është po aq e rëndësishme sa vetë dështimet.
"Një mendësi zhvillimore i riformulon sfidat si mundësi, ndërsa një mendësi e fiksuar i sheh ato si kërcënime. Prindërit mund ta inkurajojnë këtë duke u përqendruar te përpjekja, strategjia dhe këmbëngulja në vend të aftësisë së lindur", tha Dr. Laino.
Gjithashtu, ndërtimi i qëndrueshmërisë nuk do të thotë që duhet ta shpëtoni fëmijën tuaj nga situata të vështira dhe të zgjidhni problemet për të. Nëse e bëni këtë, fëmija juaj nuk do të zhvillojë forcën emocionale që i nevojitet për t'u përballur me sfidat e jetës.
"Është e rëndësishme që të mësoni të balanconi nevojën e fëmijës për të luftuar me zgjidhjen dhe në të njëjtën kohë t'i ofroni atij mbështetje në mënyrë që të mos ndihet vetëm në këtë proces", pohon Dr. Laino.
Ndërsa rriteni, qëllimi është pavarësia graduale, ku duhet t'i lejoni fëmijët tuaj të përpiqen, të bëjnë gabime dhe të përshtaten, duke e ditur se jeni aty nëse ata kanë nevojë për ju. Përveç kësaj, duhet t'i përgjigjeni zhgënjimit të fëmijës suaj me dëgjim aktiv. Duke vlerësuar së pari ndjenjat dhe së dyti zgjidhjen e problemeve, ju u mësoni fëmijëve se emocionet mund të menaxhohen dhe nuk duhet të kenë frikë ose të shmangen.
Gjithashtu, shembulli prindëror në një masë të madhe formëson mënyrën se si fëmijët i rregullojnë emocionet e tyre. Të jesh shembull do të thotë gjithashtu të pranosh gabimet e tua. Rezistenca nuk ndërtohet vetëm në momente të mëdha, por rritet edhe nga zakonet e përditshme.
Rutinat e parashikueshme u japin fëmijëve një ndjesi stabiliteti, veçanërisht në kohë ndryshimesh. Lojërat në tavolinë i ndihmojnë fëmijët të praktikojnë të luajnë me radhë dhe të tolerojnë frustrimin. Humbja në një lojë bëhet një provë e vogël për zhgënjime më të mëdha më vonë në jetë.
Prandaj, qëndrueshmëria nuk vjen nga eliminimi i stresit, as nga hedhja e fëmijëve në situata stresuese pa ndihmë. Qëndrueshmëria vjen nga ofrimi i mbështetjes dhe një ndjenje kompetence ndërsa ata mësojnë të përballojnë sfidat. Kur prindërit arrijnë ekuilibër, fëmijët bëhen më të sigurt në aftësinë e tyre për t'u përshtatur dhe për t'u rikuperuar.