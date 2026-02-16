Cilat janë gabimet më të zakonshme kur pini kafe gjatë ditës?
Fillimi i ditës pa kafe është i paimagjinueshëm për shumicën e njerëzve, dhe filxhani i parë i kafesë në mëngjes është një moment personal paqeje përpara se të fillojë dita juaj e re e punës.
Përveç të gjitha këtyre, efekti i kafesë në trupin tuaj varet nga shumë detaje, të tilla si mënyra se si e pini, në çfarë ore dhe nëse i dëgjoni nevojat e trupit tuaj.
Nëse konsumohet me stomak bosh, me nxitim dhe nën stres, kafeja mund të rrisë nervozizmin dhe lodhjen, ndërsa me një ritëm më të qetë, me ose pas mëngjesit, shpesh ka efektin e kundërt, duke mbështetur përqendrimin dhe humorin.
Kafeja në fund të pasdites mund t'ju kushtojë gjumin cilësor që ju nevojitet vërtet. Megjithatë, nëse jeni të lodhur në pasdite, rekomandohet që të pini një filxhan kafe rreth orës 14:00 ose 15:00, dhe jo pas kësaj.
Një filxhan kafe menjëherë pasi të zgjoheni nuk është një ide e mirë, sepse konsumi i kafeinës sapo të hapni sytë mund të ndërhyjë në veprimin e adenozinës, një neurotransmetues që luan një rol kyç në rregullimin e ritmit cirkadian, i cili ndikon në nivelet e energjisë gjatë pjesës tjetër të ditës. Në vend të kësaj, ekspertët këshillojnë që ta pini filxhanin e parë të kafesë 60 deri në 90 minuta pasi të zgjoheni, dhe deri atëherë të pini ujë, të ekspozoheni ndaj dritës natyrale dhe të futni lëvizje të lehta në mënyrë që trupi të zgjohet në një mënyrë natyrale, shkruan Health.
Shumë njerëz shpesh ndihen të uritur dhe të lodhur, kështu që pasi pini një filxhan kafe, ndiheni sikur e keni "mashtruar" përkohësisht urinë tuaj dhe keni fituar më shumë energji, por ky efekt zakonisht është jetëshkurtër. Kur kafeja përdoret si zëvendësim i vaktit, trupi mbetet pa karburant në planin afatgjatë dhe lodhja vetëm shtyhet në vend që të zgjidhet.
“Në vend të kafesë, zgjidhni një meze të lehtë që përmban proteina dhe fibra, pasi ato ofrojnë energji të vërtetë dhe ndihmojnë në stabilizimin e niveleve të glukozës në gjak”, tha dietologia Carry Glesman.
Nuk është e thënë ta eliminoni plotësisht sheqerin dhe ëmbëlsuesit artificialë nga dieta juaj, por është mirë të kontrolloni marrjen e tyre. Një filxhan kafe me dy ose tre lugë gjelle sheqer disa herë në ditë do të rrisë marrjen tuaj ditore të sheqerit pa e vënë re fare, gjë që lidhet me një rrezik më të lartë të tensionit të lartë të gjakut dhe sëmundjeve kronike si sëmundjet e zemrës, diabeti dhe disa forma të kancerit. Në vend të kësaj, rekomandohet që të pini kafe pa aditivë ose ta ëmbëlsoni atë me një sasi minimale ëmbëlsuesish natyralë si mjalti, stevia ose shurupi i panjës.