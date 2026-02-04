Çifti ukrainas po iknin nga trupat ruse kur u hodhën në erë nga dronët kamikaz
Një çift bashkëshortor ukrainas, të cilët kishin qenë të dashuruar adoleshentë, qëndrojnë të ngrirë dhe të pagjetur në dëborë, pasi u vranë një nga një nga dronë rusë ndërsa largoheshin nga fshati i tyre i pushtuar.
Valentyna Klochkov, 52 vjeç, dhe bashkëshorti i saj Valerii, 54 vjeç, po përpiqeshin të largoheshin nga Hrabovske në rajonin Sumy të Ukrainës kur u panë nga qielli dhe u ndoqën në atë që dëshmitarët e përshkruajnë si një vrasje të ngadaltë dhe të qëllimshme.
E para që vdiq ishte Valentina, tashmë e plagosur dhe e ulur drejt në një sajë të improvizuar ndërsa bashkëshorti i saj e tërhiqte atë nëpër rrugicën e ngrirë që të çonte jashtë fshatit, transmeton Telegrafi.
Një dron kamikaz rus u përplas mbi të, duke e copëtuar. Por në vend që të vraponte për siguri, Valerii u gjunjëzua pranë trupit të gruas së tij dhe refuzoi të largohej.
Çast më vonë, një dron tjetër mbërriti dhe e vrau edhe atë. Pamjet e kapura nga një dron tregojnë bashkëshortin e plagosur duke qarë pranë trupit të gruas së tij para se të goditej. Çifti kishte qenë i martuar për 33 vjet.
Një javë më vonë, trupat e tyre mbeten aty ku ranë, të paarritshëm në fushën e betejës së dimrit të ashpër. Vdekjet e tyre janë bërë një simbol i tmerrshëm i civilëve të zakonshëm të kapur në shënjestër të konfliktit.
"Ata ishin njerëz të sjellshëm dhe të butë, të cilët jetonin një jetë të thjeshtë së bashku dhe e donin shumë njëri-tjetrin", tha motra e Valentinës, Oksana Zyma, 53 vjeç, për The Times.
Hrabovske, një fshat i vogël kufitar që dikur kishte më shumë se 400 banorë, ra në duart e trupave ruse nga Brigada e 34-të më 19 dhjetor. /Telegrafi/