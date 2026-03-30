Çifti amerikan zgjedh Shkodrën për lindjen e djalit, i vendosin emër shqiptar
Një çift amerikan ka zgjedhur Shqipërinë për të sjellë në jetë fëmijën e tyre, një veprim që sfidon tendencën e zakonshme të emigrimit për lindje. Ian dhe Annie, të vendosur prej gjashtë muajsh në Shkodër, u bënë prindër të një djali, të cilit i vendosën emrin Arlo Dren Lanphier, duke i dhënë një emër të mesëm shqiptar.
Annie, nëna e vogëlushit, tregon se vendimi për të lindur në Shqipëri ishte më i lehtë se sa mund të mendohej.
“Ka qenë një përvojë shumë pozitive. Kishim planifikuar këtë zhvendosje dhe më pas mësuam se isha shtatzënë, kështu që ishte surprizë. Gjithçka shkoi shumë mirë, madje më mirë se në SHBA. Duke parë sa shumë fëmijë ka këtu, mendova se jam në duar të mira. Shqipëria ka një normë më të mirë vdekshmërie në maternitet se SHBA, kështu që u ndjeva e sigurt”, thotë Annie Flaherty.
Ian, babai i vogëlushit, shprehet se Shkodra i magjepsi menjëherë dhe se ata po planifikojnë të ndërtojnë jetën e tyre në këtë qytet.
“Njerëzit këtu janë jashtëzakonisht mikpritës dhe miqësorë. Ritmi i jetës është më i qetë, mund të ndalosh dhe të pish një kafe, dhe ne e vlerësojmë shumë këtë. Na pëlqeu edhe emri ‘Dren’ për djalin, për të krijuar një lidhje me Shqipërinë, nëse ai në të ardhmen do të ndjejë këtë identitet”, thotë Ian Lanphier .
Shefi i shërbimit të maternitetit në Shkodër, Sajmir Selmanaj, e cilëson këtë rast si të veçantë.
“Shtatzënia është ndjekur rregullisht dhe lindja u krye me operacion. Çdo gjë shkoi normalisht dhe pacientja mbeti shumë e kënaqur. Nuk është e zakonshme që shtetas nga SHBA të zgjedhin të lindin këtu, por ajo u surprizua pozitivisht nga kushtet dhe kujdesi”, thotë Sajmir Selmanaj.
Ian shton se zgjedhja e tyre ka ngjallur habi tek disa shqiptarë, por ai është i bindur se kanë marrë vendimin e duhur:
“Shumë shqiptarë na thonë me shaka: ‘Do të shkëmbenim vendet me ju dhe do të jetonim në SHBA.’ Por mendoj se kohët po ndryshojnë. Shqipëria ka një të ardhme shumë të ndritur dhe ka shumë mundësi”, thotë Ian Lanphier
Ky rast vjen në një kohë kur gjithnjë e më shumë të huaj po zgjedhin Shqipërinë për të jetuar, duke vlerësuar koston e jetesës, ritmin më të qetë dhe mikpritjen.
Historia e Ian dhe Annie-t sjell një këndvështrim të kundërt nga ai tradicional, duke treguar se Shqipëria mund të jetë një vend i dëshirueshëm edhe për familjet ndërkombëtare që kërkojnë një vend të sigurt dhe mikpritës për të ndërtuar jetën e tyre.
