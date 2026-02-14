CIA ka publikuar një video rekrutimi në gjuhën mandarine që synon ushtarët kinezë, në një përpjekje të dukshme për të përfituar nga paqëndrueshmëria e fundit në Ushtrinë Çlirimtare Popullore (PLA) pas një serie spastrimesh të nivelit të lartë.

Videoja, e publikuar në kanalin YouTube të CIA-s, titullohet “Arsyeja për të ecur përpara: Për të shpëtuar të ardhmen”.

Ajo përshkruan një oficer ushtarak imagjinar kinez i cili kontakton CIA-n pasi zhgënjehet nga udhëheqësit e tij.

Oficeri në video dëgjohet duke thënë: “Kjo është bota që unë njoh, duke mbrojtur atdheun dhe duke mbrojtur njerëzit. Por ditë pas dite, e vërteta bëhet gjithnjë e më e qartë: ajo që udhëheqësit po mbrojnë në të vërtetë është interesi i tyre personal”.

“Nuk mund ta lejoja që çmenduria e tyre të ishte pjesë e së ardhmes së vajzës sime”, shton ai.

Videoja është reklama e pestë e rekrutimit në gjuhën mandarine e publikuar nga CIA që nga tetori i vitit 2024.

Drejtori i CIA-s, John Ratcliffe, tha se videot arritën te shumë qytetarë kinezë, pavarësisht faktit se YouTube është e bllokuar në Kinë.

Ushtria Çlirimtare e Kinës është në trazira pasi Xi Jinping, udhëheqësi i Kinës dhe komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura, e vuri gjeneralin e tij më të lartë nën hetim për dyshime për korrupsion muajin e kaluar.

Hetimi i Zhang Youxia, i cili dikur shihej si aleati më i ngushtë ushtarak i Xi-së, shkaktoi tronditje në agjencitë perëndimore të inteligjencës.

Liu Zhenli, një tjetër anëtar i organit qeverisës të Ushtrisë Çlirimtare të Kinës, Komisionit Qendror Ushtarak, u vu gjithashtu nën hetim.

Disa oficerë të tjerë dhe zyrtarë të lartë të mbrojtjes janë liruar nga detyra për dyshime për korrupsion ose mosbesnikëri ndaj Xi-së vitet e fundit, përfshirë ish-ministrin e mbrojtjes Li Shangfu. /Telegrafi/

