CIA publikon video rekrutimi në gjuhën mandarine, synon ushtarët kinezë
CIA ka publikuar një video rekrutimi në gjuhën mandarine që synon ushtarët kinezë, në një përpjekje të dukshme për të përfituar nga paqëndrueshmëria e fundit në Ushtrinë Çlirimtare Popullore (PLA) pas një serie spastrimesh të nivelit të lartë.
Videoja, e publikuar në kanalin YouTube të CIA-s, titullohet “Arsyeja për të ecur përpara: Për të shpëtuar të ardhmen”.
Ajo përshkruan një oficer ushtarak imagjinar kinez i cili kontakton CIA-n pasi zhgënjehet nga udhëheqësit e tij.
Oficeri në video dëgjohet duke thënë: “Kjo është bota që unë njoh, duke mbrojtur atdheun dhe duke mbrojtur njerëzit. Por ditë pas dite, e vërteta bëhet gjithnjë e më e qartë: ajo që udhëheqësit po mbrojnë në të vërtetë është interesi i tyre personal”.
“Nuk mund ta lejoja që çmenduria e tyre të ishte pjesë e së ardhmes së vajzës sime”, shton ai.
Videoja është reklama e pestë e rekrutimit në gjuhën mandarine e publikuar nga CIA që nga tetori i vitit 2024.
Drejtori i CIA-s, John Ratcliffe, tha se videot arritën te shumë qytetarë kinezë, pavarësisht faktit se YouTube është e bllokuar në Kinë.
Ushtria Çlirimtare e Kinës është në trazira pasi Xi Jinping, udhëheqësi i Kinës dhe komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura, e vuri gjeneralin e tij më të lartë nën hetim për dyshime për korrupsion muajin e kaluar.
Hetimi i Zhang Youxia, i cili dikur shihej si aleati më i ngushtë ushtarak i Xi-së, shkaktoi tronditje në agjencitë perëndimore të inteligjencës.
Liu Zhenli, një tjetër anëtar i organit qeverisës të Ushtrisë Çlirimtare të Kinës, Komisionit Qendror Ushtarak, u vu gjithashtu nën hetim.
Disa oficerë të tjerë dhe zyrtarë të lartë të mbrojtjes janë liruar nga detyra për dyshime për korrupsion ose mosbesnikëri ndaj Xi-së vitet e fundit, përfshirë ish-ministrin e mbrojtjes Li Shangfu. /Telegrafi/